Лукашенко ударил по Евросоюзу санкциями, а Запад спасовал

14:46 03.10.2020 Россия пытается соблюсти свои интересы в ситуации вокруг Белоруссии



Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Вячеслав Тетекин

Максим Вилисов

Олег Неменский



Белоруссия объявила о санкциях против Евросоюза, которые, возможно, будут действовать и на территории России. Речь идет о визовых ограничениях в отношении чиновников в ответ на аналогичный список, согласованный на саммите ЕС в Брюсселе минувшей ночью.



Кто именно из европейцев попал под санкции Минска пока неясно. "В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его [список] публиковать", - сообщил МИД РБ. Белорусские дипломаты также готовы к пересмотру уровня отношений с ЕС.



В европейском санкионном списке 40 фамилий белорусских чиновников, но Александра Лукашенко там нет. Власти США также проявили нерешительность. Так, госсекретарь Майкл Помпео ушел от ответа на вопрос, кого Вашингтон признает президентом Белоруссии.



В Минске считают западные санкции "карательной мерой" за отказ выполнять ультимативные требования. Решения, принимаемые евробюрократами, названы циничными, лицемерными и бездушными. "В этой связи и Brexit становится еще более понятным", - отметил МИД РБ.



Как не смеялись в свое время над "перехваченной" аудиозаписью записью, где Лукашенко называется "крепким орешком", пока ни Западу, ни белорусской оппозиции не удалось оказать на него результативное давление. Многотысячные толпы на улицах Минска ходят впустую.



Главный политический советник председателя ЦК КПРФ, д. и. н. Вячеслав Тетекин уверен, что главные союзники Лукашенко не на Западе, а на Востоке.



- Непонятно, на основе чего ЕС заявляет о фальсификации на выборах и незаконности Лукашенко. У них что, есть какие-то документальные свидетельства этого? Ничего у них нет, кроме проигравшей оппозиции. Даже прозападная ассоциация, которая наблюдает за выборами, утверждает, что Лукашенко получил как минимум 62% голосов. То есть Лукшенко выиграл эти выборы. Можно спорить о конкретной цифре, но его победы это не отменяет. Утверждение Европой обратного - это попытка колониального диктата. Мол, мы вас не признаем, а значит, вас не существует. Да наплевать белорусам на резолюцию этого ЕС!



"СП": - При этом самого Лукашенко в санкционный список не включили…



- В Евросоюзе хитрят. Там понимают, что в случае включения Лукашенко возникнут конкретные практические вопросы. Ведь дипломатические представительства и послы аккредитуются в стране при главе государства. Это значит, что если они не признают Лукашенко, ни один их посол в Белоруссии находиться не сможет. Это ломает все их планы. Естественно, они намерены продолжать свою борьбу против Лукашенко, оказывать дипломатическое давление на Белоруссию. Уже известно, что американского посла утвердил Сенат США и он приедет в Минск. Кому он будет вручать верительную грамоту, если Лукашенко не признается главой государства?



Вообще, надо понимать, что основной политический и экономический партнер Белоруссии был, есть и будет Россия. Это важнее всего. То же самое относится к Китаю.



По мнению ведущего научного сотрудника РИСИ Олега Неменского, оппозиция Лукашенко проиграла.



- Поезд белорусской революции ушел еще в первое воскресенье после выборов, когда оппозиция даже не попыталась закрепиться на площади, создать свой майдан. Уже тогда стало понятно, что энергия людей уходит в чисто уличное движение, а одна только "улица" власть никогда не свергает. Это больше похоже на формат акций "Украина без Кучмы", чем на сценарий цветной революции.



"СП": - И все-таки недооценивать стотысячные толпы на улицах Минска тоже нельзя…



- Политические последствия происходящего довольно серьезны. Общественная атмосфера в Белоруссии изменилась радикально. И пока непонятно, как власть будет справляться с этим вызовом. Ей предстоит заново сформировать то, что называют общественным договором. Пути этого процесса пока не проглядываются. Ясно, что нужен общественный диалог, но он точно не может проходить между властью и уличной оппозицией, потому что начало такого диалога станет поражением власти.



И второе последствие этих событий в том, что очень сильно нарушены отношения Белоруссии и Запада. Но в этом нет ничего нового. Примерно то же самое происходило в Белоруссии в 2010 году. Тогда действия оппонентов Лукашенко были даже мощнее. И тоже были нарушены контакты с Западом, но уже через несколько лет начался новый период нормализации. Думаю, и сейчас также ничего не изменится, если власти удержат внутреннюю ситуацию под контролем.



Белоруссии свойственно активизировать то восточный, то западный вектор своей политики. Многовекторная политика позволяет Минску использовать свое геополитическое положение как важнейший ресурс для своего политического и экономического выживания. Так было и так будет.



"СП": - Разве Россию устраивает неизменность такой многовекторности?



- Конечно, нам это не выгодно. Москва хотела бы развивать интеграционные отношения с Белоруссией. Причем, национальный интерес России состоит в том, чтобы степень интеграции была даже большей, чем прописано в договоре о Союзном государстве. Условия этого договора следует рассматривать как первую ступень к дальнейшему сближению.



Но реальность такова, что этот договор не только не выполняется больше 20 лет, но и Белоруссия открыто заявляет, что не желает его полноценно реализовывать. Пока все темы, которые сейчас обсуждаются между Белоруссией и Россией касаются лишь частичной реализации экономических условий договора о Союзном государстве.



Вопрос о создании Союзного государства пока не поставлен в повестку и, возможно, не будет поставлен. Нынешние подготовительные процедуры рассматриваются сторонами как самоценные и вряд ли приведут к созданию высших органов власти в совместном проекте. А без работающих органов власти никакого действительно общего государства быть не может.



Так что для России эта ситуация в целом не выгодная. Какой-то выигрыш от усиления восточного вектора Минска Москва получит - небольшое углубление интеграционных процессов, но серьезного прорыва в обозримом будущем не будет. Поэтому события в Белоруссии не стоит преувеличивать. Ничего принципиально нового не произошло.



В свою очередь директор Центра изучения кризисного общества, заместитель заведующего кафедры государственной политики МГУ Максим Вилисов ждет смены власти в Белоруссии на более пророссийскую.



- Не очень понятно как белорусские санкции против европейских чиновников будут работать в России. Санкционный режим - это все-таки решение национальных органов и Россия совершенно не обязательно должна ему следовать. Лукашенко, конечно, может на этом настаивать, но, по-моему, эта инициатива совсем не в интересах России.



"СП": - Можно ли констатировать, что Лукашенко с помощью России отбился от своих оппонентов?



- Я бы не сказал, что он отбился. Скорее, он усидел на своем месте. Но это совершенно не означает, что это его положение продлится долго. Он - уходящий политик. В интересах России, чтобы после стабилизации ситуации Лукашенко в нормальном плановом порядке передал власть тем силам, людям, которые смогут уже более конструктивно работать дальше, реализуя цели интеграции. Но Лукашенко не хочет это делать.



"СП": - Много говорится о конституционной реформе…



- России конституционная реформа в Белоруссии сама по себе не нужна. Это их внутреннее дело. Такая реформа нужна как повод провести еще одни выборы - пораньше, и на них осуществить передачу власти. Источник - СвободнаяПресса

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