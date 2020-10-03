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Экс-през Украины Порошенко загремел в больничку с КОВИ
19:03 03.10.2020

Петра Порошенко госпитализировали с коронавирусом: каково состояние политика

Петр Порошенко болеет коронавирусом: что известно о его состоянииПетра Порошенко госпитализировали с коронавирусом / prm.ua
Пятый президент Украины Петр Порошенко продолжает бороться с коронавирусом. О болезни стало известно 29 сентября, а уже 3 октября его госпитализировали с двусторонней пневмонией.

Также заболела одна из двух дочерей Петра Порошенко, рассказала жена политика Марина Порошенко. Ее обращение опубликовала "Європейська Солідарність".

Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля и он демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения,
– заверила Марина Порошенко.

Также она поблагодарила каждого, кто поддерживает их семью в это непростое время. У супругов Порошенко есть две дочери – Евгения и Александра, обеим по 20 лет. Впрочем какая именно из них заболела, пока неизвестно.

Коротко о болезни Петра Порошенко:
О том, что пятый президент Украины заболел коронавирусом, стало известно 29 сентября. Тогда он сам сообщил, что будет проходить лечение дома.
Больше всего Петр Порошенко жалел, что придется прервать предвыборные поездки по регионам Украины.
После болезни лидера вся фракция "Европейской Солидарности" сдала тесты на коронавирус. Болезнь также обнаружилиу народной избранницы Яны Зинкевич.

Автор:
Василий Денисюк

Источник - prm.ua
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