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Азербайджан раздолбал Степанакертскую электростанцию
20:43 03.10.2020

В результате удара по Степанакерту оказалась повреждена электростанция

В результате удара по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерту оказалась повреждена электростанция. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает корреспондент "Известий" с места событий.

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После удара на электростанции вспыхнул пожар. Предположительно, без света осталась большая часть города.

Депутат парламента Армении Арман Абовян позднее сообщил ТАСС, что город полностью обесточен.

Ранее корреспондент сообщил о срабатывании в карабахской столице сирены воздушной тревоги, после чего в городе раздались взрывы артиллерийских снарядов.

Ранее в этот день Степанакерт уже подвергался обстрелу. После этого рядом с МИД НКР собралось около 50 семей, они направились в сторону Еревана. В результате обстрела никто не погиб, информация по пострадавшим отсутствует.

Днем ранее в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении "Известий" оказалось видео дома в Степанакерте, пострадавшего от обстрелов. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.

3 октября 2020,

Источник - известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601746980
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