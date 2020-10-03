Азербайджан раздолбал Степанакертскую электростанцию

20:43 03.10.2020

В результате удара по Степанакерту оказалась повреждена электростанция



В результате удара по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерту оказалась повреждена электростанция. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает корреспондент "Известий" с места событий.



Нагорный обвал: в ход идет все более тяжелое вооружение

Армения и Азербайджан пока задействовали далеко не все свои боевые возможности

После удара на электростанции вспыхнул пожар. Предположительно, без света осталась большая часть города.



Депутат парламента Армении Арман Абовян позднее сообщил ТАСС, что город полностью обесточен.



Ранее корреспондент сообщил о срабатывании в карабахской столице сирены воздушной тревоги, после чего в городе раздались взрывы артиллерийских снарядов.



Ранее в этот день Степанакерт уже подвергался обстрелу. После этого рядом с МИД НКР собралось около 50 семей, они направились в сторону Еревана. В результате обстрела никто не погиб, информация по пострадавшим отсутствует.



Днем ранее в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении "Известий" оказалось видео дома в Степанакерте, пострадавшего от обстрелов. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.



Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.



Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.



Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.



3 октября 2020,