|Азербайджанская армия взяла карабахское село Мадагиз - президент Алиев
21:50 03.10.2020
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии азербайджанской армией под контроль села Мадагиз.
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", - написал он.
Мадагиз находится в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Напомним, бои между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября.
Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва. Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди населения.