Азербайджанская армия взяла карабахское село Мадагиз - президент Алиев

21:50 03.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии азербайджанской армией под контроль села Мадагиз.



Об этом он написал в Twitter.



"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", - написал он.



Мадагиз находится в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.



Напомним, бои между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября.



Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва. Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди населения.