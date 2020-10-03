 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 03.10.2020
21:52  Le Monde утверждает, что воевать за Карабах прибыли сирийские джихадисты
21:50  Азербайджанская армия взяла карабахское село Мадагиз - президент Алиев
20:43  Азербайджан раздолбал Степанакертскую электростанцию
19:57  Проклятие свободного рынка. Африканский пример, - С.Кожемякин
19:03  Экс-през Украины Порошенко загремел в больничку с КОВИ
18:30  Три политические силы претендуют на власть в Киргизии и у каждой свой будущий премьер, - А.Ажиев
14:46  Лукашенко ударил по Евросоюзу санкциями, а Запад спасовал

14:45  Нефтяной симптом: стоит ли ждать обвала рынка черного золота
14:40  Япония обещает построить завод на Луне
14:37  Инвесторы болеют за Дональда Трампа
14:34  Российская журналистка Ирина Славина в знак протеста сожгла себя у здания Нижегородского УВД
12:43  Карабах не сдается дипломатии. Армению и Азербайджан никак не усадить за стол переговоров, - "Къ"
12:42  Азербайджан отрицает сообщение Армении о сбитых самолетах
11:21  Таджикистан и Узбекистан не решили вопрос открытия границ
10:18  Трампу колют в организм коктейль антител фирмы Regeneron
09:42  Фактор "третьих сторон". О роли Турции в азербайджано-армянском конфликте, - М.Столетов
09:29  К финальной стадии передела Ирака, - А.Веселов
09:28  Турция и Россия – стратегия позитивного сдерживания, - Ю.Борисов
09:11  Экс-ответсекретарь КазМИД Карашев брал взятки за организацию Астанинского процесса по Сирии
08:04  Последняя статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане
07:53  Россия отвергает предложение Трампа в сфере контроля над вооружениями, - Wall Street Journal
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Азербайджанская армия взяла карабахское село Мадагиз - президент Алиев
21:50 03.10.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии азербайджанской армией под контроль села Мадагиз.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", - написал он.

Мадагиз находится в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, бои между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались в ночь на 27 сентября.

Азербайджан и Армения ввели военное положение и объявили мобилизацию резерва. Обе страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта и заявляют о боевых потерях и жертвах среди населения.

Источник - nv.ua
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601751000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Сенат принял Закон об избежании двойного налогообложения госпредприятий в Люксембурге
- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"
- Инфляция в Республике Казахстан
- Кадровые перестановки
- Акиматы-2020: рейтинг коррупции
- Азат Перуашев принял участие в мероприятии, организованном Мангистауским областным филиалом партии в честь 100-летия Казахской Республики
- Казахстан только на 47% обеспечивает себя сахаром
- Падеж птицы снижается в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  