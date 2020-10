Блицкриг провалился – белорусская оппозиция вчистую проиграла улицу

00:01 04.10.2020 ДМИТРИЙ ПЕРЦЕВ



"Мы будем, как скала!"



Пристальнее других за событиями в Беларуси наблюдают спецслужбы европейских государств. В центре внимания – стратегия и тактика борьбы за улицу между оппозицией и силовиками. 11 августа на закрытом совещании в МВД Латвии изучали аналитическую записку о текущем моменте и пришли к выводу, что шансы власти и протестующих на победу соотносятся как 52 и 48. На протяжении месяца пропорция менялась в пользу официального Минска. В середине сентября она выглядела как 65 на 35. К 1 октября высшие чины МВД Латвии признали, что контроль над улицей остался за белорусскими силовиками. Протесты оппозиции могут продолжаться сколь угодно долго, но изменить ситуацию в свою пользу сторонникам Тихановской уже не удастся. Блицкриг, задуманный зарубежными кураторами, в Белоруссии провалился.



Власть продемонстрировала, что готова в подавлении несанкционированных протестов пойти столь далеко, сколь потребует ситуация. Оппозиция уже в середине августа сообразила - легкой прогулки по стране у нее не будет. Моментально выросло давление на сотрудников правопорядка. Сторонники Тихановской призывали силовиков "перейти на сторону народа", обзывали "фашистами", провоцировали. Оппозиционная пресса занялась расчеловечиванием сотрудников МВД. В их адрес, в адрес родителей, жен и даже детей сыпались угрозы, сдобренные призывами к расправам над "гестаповцами и всеми, кто их поддерживает".



Если смотреть непрофессионально, оппозиции на улицах белорусских городов противостоят безликие стены из людей в униформе, с дубинками и щитами в руках. Если изучать выложенные в открытый доступ видеоролики профессионально и покадрово, как, например, это делают руководители спецслужб Латвии, где к пятой колонне причислены 400 тыс. русских, и Литвы, где русские вместе с поляками составляют более 1/9 населения, то видно: в Беларуси для подавления беспорядков задействованы все подразделения, имеющие навыки спецзахватов и работы в составе малых групп в толпе против больших масс протестующих.



Уличный ОМОН и другие штатные команды МВД одеты в униформу с опознавательными знаками отличия. Поскольку на видеокадрах встречаются люди без знаков отличия, использующие технику без регистрационных номеров, можно говорить, что это группы, подразделения и спецназ КГБ РБ. Коммуникация командиров подразделений налажена хорошо. Слаженно работают группы, которым поручена блокировка толпы, интервенция в колонну демонстрантов и конвоирование задержанных. Эта работа невидима глазу обычного телезрителя, зато хорошо видна профессионалам.



Можно предположить: не всем, но отдельным подразделениям, например спецротам МВД, главой министерства по согласованию с президентом дано разрешение превышать полномочия. Силовики, выполняющие на улицах приказы законной власти, четко понимают допустимые пределы давления на протестующих. Границы дозволенного можно сравнить с движением моторного транспортного средства по шоссе, где разрешена скорость в 90 км/час. Однако, если вы едете со скоростью 94 или 97 км/час, сотрудники дорожной полиции наверняка вас не остановят и не оштрафуют за превышение разрешенного скоростного режима. Если спидометр вашего авто покажет 108, можете не сомневаться – наказания не избежать.



По информации оппозиционных СМИ, выводят на улицы от 100 до 150 тыс. человек. После маршей читателям сообщают: задержано 100 или 200. Допустим, 500 человек доставлены в места временного содержания. Но и эта сильно завышенная цифра составляет лишь 0,5% от 100 тыс. и 0,33% от 150 тыс. Вне всяких сомнений, силовики работают точечно, задерживая организаторов акций протеста и наиболее агрессивно настроенных участников.



Опыт "уличных битв" учит: 1/5 задерживают целенаправленно, а примерно 4/5 ради профилактики, поскольку нельзя давать толпе чувствовать, будто она берет верх. Поясним на примере "теории разбитых окон": стоит бесхозное здание, но в окнах все стекла целы. Стоит разбить одно, уличные хулиганы разобьют и остальные. Так и толпа: она беснуется. Если со стороны милиции реакции нет, может наглеть.



Если уличная толпа велика и отсутствуют механизмы контроля, как минимум толпе нужно угрожать, занимаясь говоря военным языком, активной обороной. То есть сотрудники МВД маневрируют, несколько отступают, но не уходят с позиций так далеко, чтобы оппонент почувствовал слабину силовиков. Сохраняются и дистанция, и силовой контакт, что сотрудники МВД многократно демонстрировали в Минске, Гродно, Могилеве, Гомеле. Для сканирования, наблюдения и идентификации провокаторов существует группа интервенции. Задача ее личного состава – выявить людей, представляющих опасность, продавить толпу, задержать заводил и передать группе конвоирования.



Однако цели "задавить толпу" здесь и сейчас в действиях силовиков не просматриваются. Протестующих разбивают на секторы, в которых оперативно определяют вожаков и крикунов. Далее следует изоляция актива. Образно говоря, на улице остается кипение, но уже нет вокруг кого кипеть. Такое состоянии толпы менее опасно.



Пока демонстранты стоят, размахивают флагами, потенциальная угроза сохраняется, но она кратно меньше угрозы, следующей за призывами громить витрины, жечь автомобили, не подчиняться требованиям законных представителей власти и т. д. Как только толпой овладевает страсть разрушения, индивид быстро теряет личность и в своей агрессии сливается со стадом. В таких ситуациях роль командиров младшего и среднего звена возрастает очень значительно. И следует понимать важное правило: как бы агрессивны ни были протестующие, никто из них не хочет первым получить удар дубинкой или струю слезоточивого газа.



С идейно-психологической точки зрения белорусские силовики успешно применили своеобразное ноу-хау. Бойцы спецназа МВД, вооруженные щитами и дубинками, на одном из минских перекрестков в сомкнутом строю с целью шумового давления на психологию наседающих демонстрантов, вместо привычного клича "Раз-два-три-атака!" начали отбивать ритм культовой песни We Will Rock You рок-группы Queen. Сам прием не изобретение. Его применяют полицейские и нацгвардейцы во всем мире. Успех белорусов в том, что был придуман сильный пропагандистский ход. В ответ на оппозиционную "Перемен! Мы ждем перемен!" прозвучала в качестве тормоза хорошо известная песня "лидера всех", как называл себя Фредди Меркьюри. В композиции, помимо прочего, есть слова: "Мы будем, как скала!".



Оппозиционные СМИ в начале протестов немало потрудились, демонстрируя обществу, как сотрудники правоохранительных органов снимают погоны, сдирают шевроны, на камеры просят прощения у народа. И вдруг – "Мы будем, как скала!". Получился очень сильный ход. Ролик в ютьюбе посмотрели сотни тысяч белорусов. Песня объединила одних и охладила горячие головы других.



Какие выводы? Весь мир наблюдал, как полицейские в США преклоняют колени перед черными. Как во Франции стражи порядка выбрасывают наручники. И те и другие не верят в корпоративную спайку, в готовность властей защитить их при исполнении прямых обязанностей. Президент Лукашенко показал, что он своих силовиков не сдает.



Попытки так называемого оппозиционного искусственного интеллекта демаскировать сотрудников МВД в балаклавах на моральной готовности бойцов ОМОН выполнять приказы не сказалась. В первые три дня после 9 августа насилия хватало с обеих сторон. Однако белорусские силовики не повторили ошибок украинского "Беркута" и жестко, без колебаний реагировали на любые нарушения порядка. Эта сбило порыв толпы. Оппозиция не ожидала активного отпора, ей понадобилось время, чтобы перегруппироваться.



Наверное, и власть была не готова к протестам такого масштаба, но она не дрогнула. Появление президента Александра Лукашенко с оружием в руках продемонстрировало его сторонникам, что их дело правое. Вооруженный Коля рядом с отцом подтвердил это. Оппозиция, в свою очередь, получила сигнал, что глава государства вторым Януковичем не станет, он будет биться до конца.



Хочется привести историческую параллель. Императору Всероссийскому Павлу I заговорщики предложили отречься от престола под угрозой смерти. Обреченный ответил: да, вы убьете меня, но я умру царем!



Сейчас начинается традиционная для белорусов слякотная осень. Свое слово скажут усталость протестующих, отсутствие реальной поддержки извне и очевидная бесперспективность маршей против власти. Добавим к этому надвигающиеся выборы президента США. Так что тему Белоруссии забудут еще до Нового года. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601758860

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Сенат принял Закон об избежании двойного налогообложения госпредприятий в Люксембурге

- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"

- Инфляция в Республике Казахстан

- Кадровые перестановки

- Акиматы-2020: рейтинг коррупции

- Азат Перуашев принял участие в мероприятии, организованном Мангистауским областным филиалом партии в честь 100-летия Казахской Республики

- Казахстан только на 47% обеспечивает себя сахаром

- Падеж птицы снижается в Казахстане