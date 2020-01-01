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Правительство бросило умирать? В Киргизии назревает инсулиновая катастрофа, - "ВБ"
00:09 04.10.2020

Правительство бросило умирать? В КР назревает инсулиновая катастрофа

Виктория Гунгер

В Кыргызстане имеет место катастрофическая ситуация, грозящая социальным взрывом, если больные не будут своевременно обеспечены жизненно-необходимым инсулином. Такое сообщение разослала Диабетическая и Эндокринологическая Ассоциация Кыргызстана.

Представители организации отметили, что в республике у пациентов с диабетом сегодня два врага: болезнь и государственная система обеспечения инсулинами.

- При отсутствии инсулина больных ждет неминуемая смерть! Лечение инсулином у пациентов с сахарным диабетом – пожизненное! Человек с диабетом 1 типа должен вводить инсулин всю свою жизнь, ежедневно по несколько раз. Инсулин дорогой препарат, но лечение осложнений еще дороже! – отмечают представители организации.

О сложившейся ситуации Эндокринологический Центр при МЗ неоднократно докладывал Министерству здравоохранения, также было написано Открытое письмо на имя Президента КР премьер-министра КР Кубатбека Боронова, на которое так и не было получено ответа.

- Число зарегистрированных больных с сахарным диабетом (СД) в КР, как и во всем мире неуклонно растет. В республике на 01.01.2020 года их число составляет почти 63 000 человек, из них с СД 1 типа 2 500, а лиц, получающих инсулин – больше 250. Только за 2019 год лиц, с впервые выявленным СД зарегистрировано 7 000 человек!

Представители организации предложили сравнить цифры, выделяемые на закупку инсулина:

2010 год – 71 323 025 сомов, 2011 – 85 317 805 сомов, 2012 – 95 941 350 сомов, 2013 – 107 451 450 сомов, 2014 – 146 млн. сомов, 2015 – 177 млн. сомов.

- На 2020 г. предварительная заявка на закупку инсулинов составляла 250

млн. сомов, выделено было всего 108 млн. сомов, что составляло 40 процентов потребности, а в связи с ростом курса валют, цена на инсулин выросла на 30 процентов, из-за чего их было закуплено меньше ожидаемого количества. И это при росте числа больных с СД! К сожалению, в нашей стране все сильно зависит от чиновников. При закупке инсулинов не учитывается мнение специалистов, занимающихся проблемами диабета у больных. Минздрав постоянно говорит о дефиците бюджета, о недофинансировании, в то время как бывший руководитель МЗ 10 дней назад заключен под стражу с подозрением в нанесении бюджету ущерба в 65 млн. сомов! Значит, деньги есть, только расходуются они не по назначению, - написано в сообщении.

Представители организации подчеркнули, что требуется принятие срочных мер для обеспечения пациентов с диабетом жизненно-необходимыми инсулином!

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601759340
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