На пути к турецкой исламской сверхдержаве, - В.Прохватилов

00:10 04.10.2020 На пути к турецкой исламской сверхдержаве



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



"Мы воевали с Россией 16 раз в прошлом, и мы сделаем это снова"



После подавления попытки военного путча в 2016 году Эрдоган сделал своим главным военным советником отставного бригадного генерала Аднана Танриверди, предложившего превратить Стамбул в столицу конфедерации 61 мусульманского государства.



Вашингтонский исследовательский центр Middle East Media Research Institute (MEMRI) опубликовал доклад, в котором говорится, что "бывший главный советник Эрдогана генерал в отставке Аднан Танриверди (основатель ЧВК SADAT, действующей в Ливии) выступает за создание объединенной исламской сверхдержавы, основанной на шариате. В ее состав должна войти 61 страна. Столицей выбран Стамбул".



Доклад MEMRI основан на данных из открытых источников, в частности публикациях на официальном сайте Центра стратегических исследований защитников справедливости (ASSAM), председателем правления которого является Танриверди. ASSAM проводит ежегодные конгрессы для решения технических проблем формирования и управления будущей мировой исламской конфедерации. На Конгрессе ASSAM в декабре 2019 года Танриверди призвал к координации исламскими странами совместного производства оружия и военной техники, поскольку "государства не могут противостоять странам, оружие которых они используют".



ASSAM опубликовал также 69-страничный проект конституции для планируемой конфедерации 61 исламской страны. В конституции заявлено, что "суверенитет принадлежит шариату", что Стамбул должен стать столицей конфедерации, что арабский язык будет преподаваться во всех школах, а называться новое объединение будет Asrica (Азия и Африка).



По словам Танриверди, ASSAM полностью финансируется правительством Турции.



Танриверди является также председателем совета директоров турецкой оборонной компании SADAT Inc. В одном из его недавних заявлений говорится: "Благосостояние турецких и мусульманских народов и установление мира и справедливости во всем мире зависит от появления на мировой политической сцене исламской страны в качестве сверхдержавы".



"Большая часть внешней политики президента Эрдогана может рассматриваться как реализация видения Танриверди. Это могло бы объяснить развертывание турецких войск в Ливии, которое началось в начале января 2020 года", – говорится в докладе MEMRI.



Согласно публикациям на сайте SADAT Inc., компания Танриверди играет ключевую роль в "консультировании, обучении и поставках боеприпасов для вооруженных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии". SADAT предоставляет своим клиентам следующие услуги: "саботаж, убийство, засада, рейд, похищение людей, терроризм, партизанские операции, разрушения, уличные протесты и секретные акции".



ЧВК SADAT, которую называют "секретной армией Эрдогана", считает себя "исламской альтернативой" таким компаниям, как американская Blackwater. Цель миссии SADAT – "помочь исламскому миру занять свое место среди сверхдержав", создавая противодействие структурам "западного империализма".



Американские эксперты усматривают влияние Танриверди в усилиях Эрдогана "по созданию коалиции между его правительством и властями Туниса, Алжира и ПНС; в развертывании беспилотников на севере Кипра; в трех вторжениях в северную Сирию; в создании турецких военных баз в Катаре и Сомали и тайных поставках оружия в Нигерию".



Влиянием Танриверди в докладе MEMRI объясняется также ряд политических маневров Эрдогана, в частности саммит в Куала-Лумпуре в декабре 2019 года между президентом Эрдоганом, президентом Ирана Хасаном Роухани, катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аалом Тани и премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохаммадом.



Наиболее быстрыми темпами развивается, как мы писали, военное сотрудничество Турции с Пакистаном и Азербайджаном. Растущая военная мощь геополитического "треугольника Турция-Пакистан-Азербайджан" уже тревожит Индию.



Особо выделены в проекте исламской конфедерации отношения с тюркоязычными странами (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан). Для "создания крепкого союза со странами, которые говорят на тюркских языках" предполагается не только военное сотрудничество, но и создание Тюркского совета.



Вплоть до отставки Танриверди в начале сего года его влияние на силовые структуры Турции было определяющим, о чем он без ложной скромности рассказал в своем выступлении на Международном конгрессе ASSAM в декабре прошлого года: "Мы предложили подчинить все военные училища министерству национальной обороны, и это было сделано. Мы предложили подчинить Генеральный штаб Главного командования жандармерии Министерству внутренних дел. Мы сказали, что структура Высшего военного совета должна измениться, мы сказали, что необходимо упразднить Высшую военную судебную систему, и все это было реализовано".



Аднан Танриверди за годы службы в Вооруженных силах Турции окончил две военные академии, прошел курс неконвенциональных боевых действий, четыре года служил в Управлении специальных операций (Ozel Harp Dairesi), турецком подразделении диверсионной сети "Гладио" и в 1996 году вышел в отставку в звании бригадного генерала.



Управление спецопераций турецкая оппозиция связывает с самыми мрачными страницами турецкой истории, в частности с политическими убийствами. Это подразделение Минобороны Турции отвечает за контрпартизанские действия на территории страны.



Танриверди настолько уверен в прочности своих позиций, что в январе 2020 года, выступая на очередном конгрессе ASSAM, заявил о близком пришествии мессии Махди и призвал "подготовить обстановку" для его встречи. Многие в Турции усмотрели в этом заявлении призыв к государственному перевороту. Разразился скандал и Танриверди пришлось подать в отставку с должности президентского советника. Президент Эрдоган никак не прокомментировал уход своего главного стратега.



Шведская правозащитная организация Nordic Monitor сообщает, что, несмотря на свою формальную отставку, Аднан Танриверди продолжает консультировать президента Эрдогана по военным вопросам.



Очередной конгресс ASSAM пройдет в декабре. Чего ждать от сборища строителей новой Османской империи, можно судить по высказываниям члена научного совета ASSAM, помощника президента Эрдогана Месута Хакки Джашина: "Россия будет расчленена изнутри. В России 25 миллионов мусульман. Мы воевали с Россией 16 раз в прошлом, и мы сделаем это снова. Наша месть будет ужасной" (Russia will be dismembered from within. There are 25 million Muslims in Russia. We fought Russia 16 times in the past, and we will do it again. Our vengeance will be quite terrible).



Можно предположить, что вербовкой и обучением сирийских боевиков, переброшенных на самолетах турецких ВВС в Азербайджан, занимались инструкторы из SADAT, а при планировании наступления в Нагорном Карабахе был использован оперативный план "Алтай" – план вторжения турецкой армии в Армению, составленный в 2014 году турецким Генштабом и названный в честь турецкого военачальника Фахретдина Алтая.



План вторжения в Армению под кодовым названием TSK Altay Harekat Planlama Direktifi существует как минимум с 15 августа 2000 года. Эти секретные документы были случайно раскрыты для всеобщего обозрения, когда следственный прокурор из Анкары Сердар Джошкун забыл удалить документы, прежде чем передать их в суд, когда они были взяты из Генштаба во время расследования неудавшегося переворота 15 июля 2016 года.



Согласно внутренней докладной записки от 23 мая 2016 года, представленной Оперативным управлением турецкого Генштаба, план "Алтай" никто не отменил, но из него пропал ряд страниц с планами авиаударов по Армении под названием OGUZTURK Hava Harekat Plan? (План воздушных операций OUZTURK).



Между прочим, Танриверди и его соратники планируют в первую очередь атаковать Израиль силами 57 исламских стран. Соответствующий план уже обнародован компанией SADAT, сообщается в докладе MEMRI. Руководителям еврейского государства, поддерживающим союзные отношения с Турцией, надо полагать, это хорошо известно. Источник - Фонд стратегической культуры

