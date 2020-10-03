Самоубийство журналистки Ирины Славиной: "Кувалд хватит на всех"

10:16 04.10.2020

Стене не видно конца и края



Это смотреть невозможно - и невозможно не видеть. Женщина со светлыми волосами садится на скамеечку памятника, каких много в русских городах. Садится между бронзовыми полицейским и милиционером. Через несколько минут ее не станет.



В истории журналистки Ирины Славиной, покончившей с собой у нижегородского МВД, сошлось то, что давно, слишком давно опаляет души многих.



Поход в одиночку против системы безнадежен. Поход против системы вместе с теми, кто думает так же, как ты, упирается в стену из стукачей - о, их все больше, они поколениями прошли отличный естественный отбор через революции и войны, где гибли лучшие, храбрые и честные.



Дальше стена силовиков и чиновников. Ей не видно конца и края.



Ирина Славина была журналисткой с волчьим билетом. Публиковать правду в провинциальной прессе - задача почти недостижимая.



Ирина не хотела делать картонные новости. От новостей "Такой-то взял на особый контроль результаты месячника по благоустройству в Нижнем Новгороде" ее тошнило.



Однажды на городском форуме она публикнула темник. Указание от начальства, как грамотно освещать дела партии власти. И потеряла работу.



Другую работу она потеряла, написав, как на акцию для мэрского пиара свезли 200 студентов.



"В регионе больше не осталось редакторов и СМИ, которые рискнули бы меня взять". Но Славина нашла выход. Свое издание в интернете: "Это была просто мечта о профессиональной свободе".



Ей было, наверное, страшно, потому что денег ни копейки. И никакого бизнес-опыта.



Сайт бесплатно сделал местный парень. А название придумал френд в соцсети - "Коза". "Я подставила "press". Так из шутки родилось название бренда".



В мае KozaPress стукнуло пять лет.



"В проекте я одна - работаю и за корреспондента, и за выпускающего редактора, и за оператора, и за представителя в суде, - говорила Ирина. - Когда полиция задержала меня и посадила в КПЗ, чтобы оставить там до утра, лента "Козы" встала. Да дело даже не в том, что "Коза" замолчит, если со мной что-то случится. СМИ - это команда. Мне очень этого не хватает.



Проблема упирается в деньги. Донатов не хватает даже на то, чтобы выплачивать себе нормальную зарплату, не говоря уж о том, чтобы взять еще журналиста".



На сайте, который забивал по рейтингам большие редакции, в основном одна подпись - Ирина Славина.



ВО ВРЕМЯ ОБЫСКА ИРИНА БЕСПОКОИЛАСЬ, ЧТО НЕ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ГУЛЯТЬ СОБАКУ МАЯ

Но она тянула и тянула свою "Козу". И как она писала! И на все ее хватало, от провокаторов из спецслужб до жителей поселка Неклюдово, где на темной дороге у школы убили девочку - а жители давно просили провести там электричество, а ответа все не было.



И судили ее, сколько раз судили, и штрафовали - за акцию памяти Немцова, за репосты и посты в фейсбуке, неуважение к власти, шутку про поселок Шахунья, где повесили мемориальную доску Сталину...



А когда к ней пришли 12 человек с обыском по делу Михаила Иосилевича, которому шьют сотрудничество с нежелательной организацией, она запостила в Фейсбуке бумагу со списком стукачей. Это было всего лишь вчера.



Люди несут цветы и свечи к месту гибели журналистки Славиной



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Сколько той явной оппозиции в Нижнем Новгороде, потрясающей красоты русском городе с переломанной судьбой... Немногим больше, думаю, семерых, кого обыскали.



И все они - от адепта летающего макаронного монстра Иосилевича до журналистки Славиной, конечно, желали России зла, родине - развала...



На суде по убийству военного корреспондента "МК" Димы Холодова силовики, помню, тоже говорили: не на благо страны он работал, обгаживал и разваливал. Аж заходились они от патриотизма. Так им и начальникам их было проще жить со своим воровством, кровавыми расправами ради квартиры в Москве, новых звездочек на погонах.



Убить журналиста несложно. Но гораздо удобней, если журналист убивает себя сам.



Знаете, в красивом городе Нижнем Новгороде - городе крутых холмов, на самом деле - есть Почаинский овраг. Нижегородцы ходят через него туда-сюда по мостику. ГубЧК бросала в этот овраг тела расстрелянных.



В начале двухтысячных активисты поставили там крест, память о жертвах террора. Его "демонтировали неизвестные". Поставили еще крест - снесли и тот.



Когда ставили третий, в 2017 году, "Сергей Новиков и Виктор Семеновский, лично вкапывавшие крест, были препровождены в отделении полиции в связи с несогласованной установкой конструкции. Им вменялась статья 3.8 КоАП Нижегородской области – размещение, хранение материалов, сырья, продукции, тары, механизмов, оборудования, транспортных средств вне установленных мест".



Ирина Славина была в тот день в Почаинском овраге. Я процитировала ее репортаж.



Четвертый по счету крест, который сделали самым крепким - дубовым, на бетонном фундаменте, неизвестные разбили кувалдой. Не поленились принести кувалду.



Кажется, я знаю, кто эти неизвестные. Наследники палачей, если не по генетике, то по духу. Из тех, что дедосят список кадровых сотрудников НКВД времен репрессий, выложенный на сайте "Мемориала".



Кувалды у них мощные, хватит на всех.



Сейчас в деле Славиной найдут много чего. Уже читаю на лентах новость "Эксперт заподозрил журналистку Славину в причастности к секте". Готовят посмертную психиатрическую экспертизу. Ищут неизлечимое заболевание. Копаются в семейной жизни.



Но это уже не имеет никакого значения. Ирины Славиной-Мурахтаевой - женщины со светлыми волосами, которая растила дочку, завела собаку по имени Май, любила вязать и писала правду - больше нет. И вокруг стало еще темней.



ЕКАТЕРИНА ДЕЕВА