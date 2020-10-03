Трамп еще шевелится, - доктор Конли рассказал об "осторожном оптимизме"

11:36 04.10.2020

Врач Конли рассказал об "осторожном оптимизме" в лечении Трампа



Заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп продолжает принимать противовирусный препарат "Ремдесивир", врачи смотрят с осторожным оптимизмом на его состояние, рассказал лечащий американского лидера врач Шон Конли.



По его словам, Трамп передвигается без каких-либо трудностей и исполняет обязанности президента. В военно-медицинском госпитале имени Уолтера Рида, куда его госпитализировали накануне, Трампу организовали рабочее место.



"Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично", - говорится в заявлении врача.



Конли добавил, что осложнений у Трампа не наблюдается.



3 октября в Белом доме состояние президента назвали "тревожным". При этом ряд американских СМИ, в том числе CNN, сообщили, что администрация якобы скрывает всю серьезность болезни Трампа.



Тем не менее американский президент записал обращения к гражданам, в которых отметил, что чувствует себя хорошо.



2 октября президент США сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Ряд мировых лидеров, среди которых президент РФ Владимир Путин, пожелали коллеге скорейшего выздоровления.