Выхаркать легкие с MIS-A. Обнаружен новый острый воспалительный синдром, связанный с COVID-19

11:53 04.10.2020

Острый воспалительный синдром, который раньше находили у детей и связывали с COVID-19, теперь обнаружили и у взрослых, сообщили американские ученые. У заболевших не было острых респираторных заболеваний, но возникли проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, передает Forbes.ru.

У взрослых людей, переболевших Covid-19, может проявляться воспалительный синдром MIS-A, похожий на синдром MIS-C, который является тяжелым осложнением из-за коронавируса и возникает у детей или подростков. Об этом сообщают Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в своем еженедельном отчете.



В число симптомов синдрома у детей помимо самого воспалительного процесса входят, например, нарушения работы сердца и боль в животе. CDC пишет о 27 взрослых пациентах, у которых проявились симптомы, связанные с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом, а также дерматологические и неврологические симптомы. Острого респираторного заболевания у них при этом не было. Все эти люди получили положительные результаты тестов на коронавирус. Для понимания механизма развития синдрома требуются дальнейшие исследования, отмечает CDC. Пока специалисты отмечают лишь, что лечение COVID-19, возможно, способно предотвратить возникновение MIS-A.



Эксперты детально описывают случаи 16 пациентов: о девяти CDC сообщили, а о еще семи информация была опубликована ранее. Речь идет о 16 людях из США и Великобритании в возрасте от 21 года до 50 лет. У всех были также обнаружены нарушения в работе сердца, в том числе, например, аритмия. У 12 из них была зафиксирована повышенная температура. При этом только у восьми до возникновения MIS-A были обнаружены респираторные симптомы. Десять пациентов попали в реанимацию, двое умерли.



Неясно, сколько времени проходит между заражением коронавирусом и возникновением MIS-A, пишут ученые. Из-за этого возрастает неопределенность: синдром может быть как проявлением острой формы заражения вирусом, так и "постинфекционным процессом". У пациентов, которые сообщили о типичных для COVID-19 симптомах до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через 2-5 недель.