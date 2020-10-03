Новым главой Каракалпакии стал Мурат Камалов - генерал СБУ и сын 1-го секретаря ЦК Компартии Кара-Калпакии

12:03 04.10.2020 Имя нового главы Жокаргы Кенеса не стало для многих неожиданностью

О том, что председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана может стать Мурат Камалов, говорили до его избрания 2 октября. При этом 1 октября в пресс-службе аппарата Жокаргы Кенеса сообщали, что не знают даты проведения выборов.



Спустя 63 дня после смерти Мусы Ерниязова был избран новый председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана. На внеочередной восьмой сессии Жокаргы Кенеса 2 октября Совет старейшин выдвинул на должность председателя Мурата Каллибековича Камалова. Его кандидатуру поддержал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, посетивший Нукус в пятницу.



65-летний Мурат Камалов был избран в Жокаргы Кенес от Экологической партии на выборах, прошедших 20 сентября на свободные места в парламенте. С августа он был директором Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана, а ранее - начальником Управления Службы государственной безопасности по Каракалпакстану (с 2018 года). То, что он возглавит Жокаргы Кенес, не стало для многих неожиданностью.



Вечером 20 сентября (в день выборов и за день до объявления результатов) главный редактор каракалпакского издания Makan.uz Лолагул Каллыханова опубликовала пост, в котором назвала выборы "спектаклем".



"Сейчас народ наблюдает за спектаклем по избранию кандидата на пост председателя Жокаргы Кенеса по более длинной схеме. Никто не верит, что на сегодняшних выборах случится фантастика и не будет избран потенциальный кандидат, перешедший из органов в гражданскую службу", - написала она.



"Газета.uz" в тот же день связалась с Лолагул Каллыхановой, чтобы узнать ее мнение по поводу выборов. Напомним, она была в числе журналистов.и блогеров, которых в конце июля вызвали в правоохранительные органы после перепечатки неверной информации о смерти предыдущего руководителя Жокаргы Кенеса Мусы Ерниязова.



По словам Лолагул Каллыхановой, информация о предстоящих выборах сначала появилась на Kun.uz 25 августа, а ЦИК Каракалпакстана и государственные издания начали писать об этом лишь спустя несколько дней. Список кандидатов был объявлен только 6 сентября.



"В нашей истории был Каллибек Камалов, который руководил Каракалпакстаном свыше 20 лет в советское время. Когда Муса Ерниязов только заболел (он был госпитализирован 30 июня и скончался 31 июля), появилась информация, что следующим председателем Жокаргы Кенеса станет сын Каллибека Камалова Мурат Камалов", - сказала журналистка.



"Кроме того, была утечка информации о том, что начальник Управления СГБ по Каракалпакстану Мурат Камалов назначен директором Международного инновационного центра Приаралья при президенте. Предполагалось, что его переводят из органов в гражданскую службу, чтобы затем сделать депутатом Жокаргы Кенеса, а потом - председателем. Эти слухи постепенно начали подтверждаться", - сообщила она.



Распроряжение Администрации президента о назначении Мурата Камалова директором Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана. Фото из соцсетей.



Лолагул Каллыханова отметила, что раньше выборы активно освещались, но на промежуточных выборах такой активности не было, если не считать публикации фотографий кандидатов и их предвыборных программ в интернете. "Я говорю только про интернет, как это было на ТВ и радио, не знаю", - призналась она.



Главный редактор Makan.uz считает, что при выборе председателя Жокаргы Кенеса должно учитываться и мнение народа.



"Согласно законодательству о выборах в Каракалпакстане, председатель избирается Жокаргы Кенесом по согласованию с президентом Узбекистана из числа депутатов Жокаргы Кенеса тайным голосованием на срок полномочий Жокаргы Кенеса. Я как житель Каракалпакстана считаю, что у граждан тоже должно быть право выбирать председателя, поскольку Жокыргы Кенес является главным законодательным органом. Да, депутаты Жокыргы Кенеса выступают от нашего имени, но мы видим, что они очень пассивные", - сказала она.



Лолагул Каллыханова напомнила, что выборы нового председателя Жокыргы Кенеса после смерти Мусы Ерниязова, согласно Конституции Каракалпакстана, должны были состояться в течение 10 дней.



"После смерти Мусы Ерниязова нового председателя должны были избрать в течение 10 дней. Прошло 50 дней, но этого не произошло. Мы же живем в демократическом государстве, где должно быть верховенство закона. Морально устаревшие законы нужно менять, чтобы они служили народу. У народа должно быть право избирать председателя Жокаргы Кенеса. Сейчас это ограничивается только выбором депутатов, которые затем выбирают председателя Жокыргы Кенеса", - подчеркнула журналистка.



Руководитель Makan.uz также указала, что Центральная избирательная комиссия Каракалпакстана не приглашала журналистов для освещения выборов и не предлагала аккредитацию.



Предвыборная программа Мурата Камалова. Фото: Жокаргы Кенес / Telegram.



21 сентября "Газета.uz" также узнала мнение главного редактора Kar24.uz Кумар Бекниязовой. По ее словам, она побывала на двух избирательных участках, где были созданы все условия для избирателей.



"Избирателей обеспечивали перчатками. Агитации не было. Люди приходили, знакомились с предвыборной программой и голосовали. Во время моего визита не было большой явки, но избиратели приходили", - рассказала она.



Кумар Бекниязова также сообщила, что ЦИК не связывался с журналистами касательно освещения выборов.



"Но из интереса мы сами посетили два участка и осветили процесс выборов. Мы думали, что будет пресс-конференция или встреча с журналистами, но этого не было… Процесс больше освещался по телевизору, на других платформах не было", - сказала журналистка.



Главный редактор Kar24.uz призналась, что не знала о пяти пустовавших депутатских местах в Жокаргы Кенесе.



"Я знала только про одно место, которое стало вакантным после смерти Мусы Ерниязова. Насчет остальных четырех у меня никакой информации нет. Я думаю, что выборы председателя Жокаргы Кенеса затянулись из-за пандемии", - отметила она.



Кумар Бекниязова также предположила, что затянувшиеся выборы были связаны с проявлением уважения к личности Мусы Ерниязова, который руководил республикой с 2002 года.



Журналистка подтвердила наличие слухов в социальных сетях о предстоящем избрании Мурата Камалова председателем Жокаргы Кенеса.



"Я тоже слышала эти слухи в социальных сетях, про этот сценарий. Я не знаю, насколько это правда, поскольку не владею доказательствами… Это покажет время. Я как журналист без фактов ничего не могу сказать. Но среди кандидатов, выдвигающихся на депутатское место в Жокаргы Кенесе, действительно есть и Мурат Камалов", - сказала главный редактор Kar24.uz.



21 сентября "Газета.uz" связалась еще с одним журналистом частного каракалпакского СМИ, который согласился побеседовать на условиях анонимности.



"Журналисты практически не принимали участия в освещении выборов. Даже на официальных сайтах karakalpakstan.uz и joqargikenes.uz практически не было информации, что-то выходило только на УзА. Из-за болезни я сам не смог посетить участок", - рассказал он.



"В Каракалпакстане понимают, кого выберут. Мы понимаем, что Мурата Камалова изберут председателем Жокаргы Кенеса… Даже когда Муса Ерниязов был жив, все называли Мурата Камалова его преемником", - сказал журналист.



22 сентября "Газета.uz" обратилась к руководителю Центральной избирательной комиссии Каракалпакстана Ерназару Джуманазарову и спросила, почему выборы прошли именно в сентябре.



"Когда удобно, когда у нас есть деньги, мы [проводим]. Выборы же не просто так делаются. Для проведения выборов [требуются] большие деньги… Сначала думали, что пройдет пандемия, а она продолжается, и неизвестно, когда она закончится. Мы ждали, что будет облегчение, но она затянулась. Теперь, как вам известно, мы должны научиться работать в любой ситуации, работа не должна останавливаться", - объяснил он.



"Газета.uz" запросила результаты голосования на участках, где победили депутаты, с уточнением количества голосов избирателей.



"Зачем вам цифры? Выборы прошли, мы дали информацию, кто прошел. Никаких вопросов не было. Если вам нужны цифры, возьмите их у партий. Были наблюдатели от партий, все протоколы они получили", - сказал Ерназар Джуманазаров.



На вопрос, разве протоколы не поступают в одно место - ЦИК, он сказал: "Что вы, в одном месте. Раз вы газета, нужно было наблюдателей отправить".



В Экологической партии, от которой Мурат Камалов участвовал в выборах 20 сентября, сообщили "Газете.uz", что он на них набрал 87,1% голосов.



Ерназар Джуманазаров также прокомментировал предположения о том, что место председателя Жокаргы Кенеса займет Мурат Камалов.



"Наш председатель, аксакал скончался. На его место избирается депутат. 65 депутатов - который из них, я же не знаю. Умных же много, вот и начинают гадать. Время покажет. Будет сессия, из 65 депутатов будут избирать одного", - сказал он.



1 октября пресс-секретарь аппарата Жокаргы Кенеса Байрам Айтмурадов на запрос "Газеты.uz" сообщил, что не владеет информацией о дате проведения выборов нового председателя Жокаргы Кенеса. Выборы прошли 2 октября. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - gazeta.uz

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