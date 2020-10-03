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АзерАрмия рапортует о взятии сел - Суговушан, Талыш, Ашагы Абдуррахманлы, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг
12:13 04.10.2020

Азербайджанские военные показали наступление в Карабахе

видео тут - https://korrespondent.net/world/4280688-azerbaidzhanskye-voennye-pokazaly-nastuplenye-v-karabakhe

Азербайджанские военные показали наступление в Карабахе
Азербайджанским военным удалось частично продвинуться вглубь Нагорного Карабаха
Под контроль Азербайджана перешли села Суговушан, Талыш, Ашагы Абдуррахманлы, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг.

Азербайджанская армия в ходе наступления заняла восемь населенных пунктов, которые ранее контролировали армянские военные. Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана.

Под контроль Азербайджана перешли села Суговушан, Талыш, Ашагы Абдуррахманлы, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралян, Шейбей и Гуйджаг.

В ходе боев на Суговушан-Агдеринском направлении было уничтожено четыре танка 77 танкового батальона вооруженных сил Армении и три танка захвачены в качестве трофеев, сообщили в Минобороны Азербайджана.

В результате артиллерийских ударов по 5 горнострелковому полку вооруженных сил Армении уничтожены четыре единицы автомобильной техники полка.

Напомним, азербайджанские военные утром в субботу перешли в масштабное наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе.

Ранее Минобороны Армении заявило, что армия обороны непризнанной Нагорнo-Карабахской республики остановила наступление азербайджанских вооруженных сил, начавшееся утром в субботу, 3 октября.

Источник - Корреспондент.net,
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