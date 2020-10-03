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АрмАрмия сбила еще 3 самолета и 2 танка врага
12:19 04.10.2020

Армия обороны Арцаха поразила еще 3 ​​самолета противника и 2 танка

Подразделения Армии обороны Республики Арцах нанесли противнику большие потери военной техники на южном направлении. Как сообщает "Арменпресс", об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

"Около 12:00 подразделения Армии обороны поразили на южном направлении еще три самолета и два танка противника", - заявили в Армии обороны Арцаха.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подверглись и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт, в результате чего погибли мирные жители в различных районах Арцаха. По всей линии соприкосновения развернулись упорные бои, обе стороны несут большие потери в живой силе и вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Республики Армения. Были найдены доказательства причастности Турции, переброски наемников из Сирии и ее использования против Арцаха.

4 октября азербайджанская террористическая армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы "Полонез" и "Смерч". Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что военные базы, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, теперь стали мишенями Армии обороны, призвав население Азербайджана как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь.

Источник - armenpress.am
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