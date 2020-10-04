Идут КырВыборы. Чуйских дехкан свозят в Бишкек - голосовать за "премию"

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15:01 04.10.2020

Сельчан Чуйской области подвозят к участку 1328 в Бишкеке. Обещают деньги

Оксана Гут

Жителей сел Чуйской области массово подвозят на маршрутных такси к избирательному участку 1328, что находится в Учебно-воспитательном комплексе школы-гимназии №67 в Бишкеке. Соответствующее видео отправили VB.KG очевидцы.

Наблюдательные граждане сообщают, что авто паркуют неподалеку от школы №67, потом сельчан отправляют голосовать группами. Координируют все это отдельные люди.

От редакции отметим, что на избирательном участке 1328 большая очередь. Журналистам удалось поговорить с некоторыми "подвозными" избирателями. Узнать их не составило труда, люди выглядят растеряно и не ориентируются в городе.

"Нас привезли. Я здесь ничего не знаю. Нам сказали в школу 67 идти. (...) Ничего не дали еще. Сказали кидайте (бюллетень - ред.), на маршрутку садитесь и там раздадут деньги. Так сказали, а сколько не знаю", - сказала одна из собеседниц, признав, что приехала на маршрутке с другими односельчанами из Чуйской области.

Тех, кто проголосовал, координаторы отправляют в маршрутки к якобы какому-то "Замиру".

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601812860
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