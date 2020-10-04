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В Египте археологи нашли 59 саркофагов с свежими мумиями
15:08 04.10.2020

Небывалая удача:
"Кажется, что их мумифицировали только вчера"

В Египте в огромном некрополе к югу от Каира археологи обнаружили уникальное захоронение, в котором находятся 59 древних отлично сохранившихся саркофагов с мумифицированными останками.

Ранее неизвестное захоронение обнаружено в некрополе Саккара, неподалеку от египетской столицы. По словам министра по вопросам туризма и древностей Египта Халида аль-Анани, несмотря на то, что захоронение насчитывает 26 веков, останки и саркофаги хорошо сохранились.

Открывая один из богато украшенных саркофагов команда исследователей обнаружила мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань, на которой оказались иероглифические надписи ярких цветов.

Уникальная находка была обнаружена к югу от Каира в обширном могильнике Саккара, некрополе древнеегипетской столицы Мемфиса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Саркофаги, как сообщает Би-би-си, были найдены в трех специально для этого сделанных шахтах и были расположены один над другим.

"Мы очень рады этому открытию", - заявил Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета древностей.

Как рассказывает Al Jazeera, с тех пор, как почти три недели назад было объявлено о находке первых 13 гробов, в шахтах на глубине до 12 метров были обнаружены новые.

По словам министра туризма и древностей Халеда аль-Анани, неизвестное количество дополнительных гробов все еще может находиться рядом с 4700-летней пирамидой Джосера. Саркофаги датируются поздним периодом древнего Египта, примерно с шестого или седьмого века до нашей эры, добавил министр.

"Я был свидетелем открытия одной из гробниц, - сказал аль-Анани, – и кажется, что мумия была мумифицирована вчера".

В ходе раскопок в Саккаре в последние годы были обнаружены сокровища артефактов, а также мумифицированных змей, птиц, жуков-скарабеев и других животных.

Обнаружение саркофагов - первое крупное объявление об археологических находках после вспышки COVID-19 в Египте, которая привела к закрытию музеев и археологических памятников примерно на три месяца с конца марта.

В Египте вскрыли саркофаг с мумией, которой 2,5 тысячи лет

В этом районе были также найдены десятки изваяний, в том числе бронзовая статуэтка, изображающая Нефертема, древнего бога цветения лотоса.

По словам аль-Анани, предварительные исследования показали, что саркофаги, вероятно, принадлежали священникам, высокопоставленным государственным деятелям и видным деятелям древнеегипетского общества 26-й династии.

Министр добавил, что все гробы будут доставлены в Большой Египетский музей, который скоро откроется на плато Гиза. Их разместят напротив зала, в котором находятся 32 других запечатанных саркофага для священников из 22-й династии, которые были найдены в прошлом году в южном городе Луксор.

Открытие Большого египетского музея, которое несколько раз откладывалось, запланировано на 2021 год. В музее будут представлены тысячи артефактов, охватывающих разные эпохи истории Египта, от додинастического до греко-римского периода. Власти Египта надеются, что новый музей будет способствовать развитию жизненно важного туристического сектора, который пострадал от множества потрясений после "арабской весны", последним из которых стала пандемия коронавируса.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601813280
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