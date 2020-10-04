Поляки нашли на дне Балтики "Карлсруэ", возможно на нем немцы пытались увезти "Янтарную комнату".

16:31 04.10.2020

Gazeta Wyborcza, Польша

Фрагмент интерьера Янтарной комнаты Екатерининского дворца

© РИА Новости, Сергей Величкин | Перейти в фотобанк

Команда под руководством польского исследователя нашла затонувший немецкий корабль "Карлсруэ", на котором, по их предположениям, может находиться Янтарная комната. Это был последний корабль, вышедший в рамках операции по эвакуации из Кенигсберга, на котором немцы могли решить вывезти сокровища. Но ящики с грузом находятся на большой глубине.

Gazeta Wyborcza (Польша): если немцы хотели вывезти Янтарную комнату, это был последний шанс



Дорота Карась (Dorota Karaś)



Интервью с Томашем Стахурой (Tomasz Stachura) - одним из самых активных поисковиков, занимающихся исследованием обломков кораблей на дне Балтийского моря; руководителем экспедиции, которая обнаружила затопленный в 1945 году немецкий пароход.



Gazeta Wyborcza: Каким образом вы нашли пароход "Карлсруэ"?



Томаш Стахура: В январе вышла моя книга "Дорога смерти". Я описываю в ней операцию "Ганнибал", которую немцы провели в конце Второй мировой войны. Это была самая масштабная эвакуация по морю в истории. Цель состояла в том, чтобы спасти мирных жителей Восточной Пруссии и остатки немецкой армии. Тогда я осознал, сколько всего еще предстоит изучить. С командой "Балтиктех" мы выбрали пять затопленных россиянами, но до сих пор не изученных кораблей. Пароход "Карлсруэ" был самым интересным объектом: он с мощным эскортом вышел из Кенигсберга последним. На его борту находилось 1 тысяча человек. Меня очень удивило, что мы до сих пор так мало знали об этом судне.



- Как вы обнаружили место его затопления?



- Мы знали, что он обошел отмель Лавица-Слупская с севера. Россияне предоставили нам данные, которые сообщали пилоты, наносившие удары по сопровождающему "Карлсруэ" конвою. Там упоминалось пять точек, которые находились друг от друга на большом расстоянии. Такой участок исследовать было сложно. Мы решили при помощи электронного оборудования исследовать те места, в которых, по сообщениям рыбаков, зацепляются сети. В июне мы наткнулись на обломки длиной 67 и шириной 10 метров, что соответствовало размерам "Карлсруэ". Тогда мы погрузились к ним в первый раз, но условия были очень сложными. В сентябре прошло второе погружение и смогли идентифицировать пароход на основе фотографий, которые были в нашем распоряжении.



- Когда вам пришла в голову мысль, что "Карлсруэ" может быть связан с Янтарной комнатой?



- Когда мы начинали его искать, мы об этом не думали, но в определенный момент осознали, что это был последний корабль, вышедший из порта Пиллау. Если немцы хотели в последний момент вывезли Янтарную комнату из Кенигсберга, другой возможности у них не было. Другие корабли, которые могли ее забрать, дошли до цели или были затоплены, но их уже исследовали. В замок в Кенигсберге Янтарную комнату привезли из Царского села в ящиках и там не распаковывали. Для погрузки ее на корабль сложной логистической операции не требовалось.



- Что вам удалось обнаружить на "Карлсруэ"?



- В трюмах мы нашли военную технику, фарфор и множество ящиков, содержимое которых остается пока загадкой. Часть из них покрыта двухметровым слоем ила, мы не могли к ним добраться. Из документов следует, что "Карлсруэ" перевозил как минимум 360 тонн грузов. Для нас самым важным открытием был сам корабль.



- Вы не боитесь, что к его обломкам начнут погружаться искатели сокровищ, которых привлекут слухи о Янтарной комнате?



- В первую очередь мы сообщили о своей находке в Морское управление, которое выдает разрешения на исследования обломков кораблей. Мы уже согласовали, что продолжим обсуждать тему "Карлсруэ". Пока самая лучшая защита - сохранение в тайне точных координат, а также глубина в почти 90 метров, на которой он находится. Следует подумать, что делать дальше. У польского военно-морского флота есть техника, которая позволяет погружаться на такие глубины. Мы надеемся, что мы, как группа гражданских энтузиастов, сможем принять участие в дальнейших поисковых работах, но понимаем, что стоимость профессиональной операции была бы огромной.



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Как произошло затопление "Карлсруэ"



Пароход "Карлсруэ" был построен в 1905 году на верфи в Бремерхафене. В свой последний рейс он отправился из порта Пиллау 12 апреля 1945 года. На его борту находились 150 военных, 25 железнодорожников и 888 беженцев. Вместе с членами экипажа - 1 083 человека. Кроме того, судно взяло на борт 360 тонн "возвращаемых товаров" в ящиках и военную технику. Утром 13 апреля советская авиация нанесла по "Карлсруэ" удар с воздуха и затопила его. Вместе со всем грузом он ушел под воду в течение трех минут. Спаслись примерно 100 человек.



Оригинал публикации: Bursztynowa komnata. Nurek: Jeśli Niemcy chcieli ją wywieźć, to była ostatnia okazja