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АзерАрмия взяла/освободила город Джабраил
17:59 04.10.2020

Азербайджанская Армия освободила от армянской оккупации Джабраил

Президент Азербайджанской Республики сообщил об освобождении города Джабраила и нескольких сел района от армянской оккупации.

БАКУ, 4 окт – Sputnik. Азербайджанская Армия освободила от армянской оккупации город Джабраил. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал на своей странице в Twitter.

​"Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джабраил и несколько сел района. Слава Азербайджанской Армии! Карабах – это Азербайджан!" - написал глава государства.

Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации около 06:00 27 сентября, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Военнослужащие армии Азербайджана, фото из архива
© SPUTNIK / EVGENIY BIYATOV
ВС Азербайджана освободили от противника высоты вокруг Мадагиза - Минобороны
В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения с 00:00 28 сентября.

В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также в Абшеронском, Джабраильском, Физулинском, Бейлаганском, Агдамском, Тертерском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах с 21:00 до 06:00 будет действовать комендантский час. Выходить из дома без спецразрешения и документов, удостоверяющих личность, запрещено.

Азербайджанские солдаты, фото из архива
© SPUTNIK / MURAD ORUJOV
Президент Алиев сообщил об освобождении еще семи сел Азербайджана
В ходе контрнаступления Азербайджанская армия освободила в направлении Физули-Джабраила села Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Ашагы Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар. Кроме того, в направлении Агдере и Муровдага уничтожено несколько постов противника, эти высоты взяты под контроль азербайджанской армии.

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана в ходе контрнаступления освободили одну из стратегических высот на Геранбойском направлении фронта - высоту Муров горного хребта Муровдаг. Азербайджанская армия очистила от оккупационных сил Армении также несколько выгодных высот вокруг села Талыш.

Третьего октября ВС Азербайджана освободили стратегически важный населенный пункт – село Мадагиз, которому глава государства в тот же день вернул историческое название Суговушан. Вскоре в этот же день стало известно об освобождении села Талыш Тертерского района, сел Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района и села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

Источник - az.sputniknews.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601823540
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