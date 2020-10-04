 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер от коронавируса в Париже
19:49 04.10.2020

Дизайнер и основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада умер в Париже после заражения коронавирусом, передает AFP заявление представителя модельера. Он скончался в Американском госпитале Парижа в коммуне Нейи-сюр-Сен. На момент смерти господину Такада был 81 год.

Кэндзо Такада родился в Японии и переехал во Францию в 1965 году. В 1970 году он выпустил первую коллекцию женской одежды, в 1980-х годах бренд Kenzo пополнился мужской коллекцией и парфюмом. В 1993 году холдинг LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton приобрел бренд Kenzo и право использовать имя господина Такады. Сам дизайнер покинул бренд в 1999 году. В январе 2020 года Кэндзо Такада анонсировал создание бренда товаров для дома K3.

Источник - kommersant.ru
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