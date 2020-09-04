В новый КырПарламент проходят: "Биримдик" - 24,44%, "Мекеним Кыргызстан" - 23,95%, "Кыргызстан" - 8,78%, "Бутун Кыргызстан" - 7,09%

19:51 04.10.2020 "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" лидируют на парламентских выборах в Киргизии



Партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" лидируют на выборах в парламент Киргизии, передает "РИА Новости" данные ЦИКа. Оба объединения не были представлены в прошлом созыве. Прежняя правящая Социал-демократическая партия Киргизии развалилась.



Итоги парламентских выборов в Киргизии после обработки результатов с 95% участков:



"Биримдик" - 24,44%;

"Мекеним Кыргызстан" - 23,95%;

"Кыргызстан" - 8,78%;

"Бутун Кыргызстан" - 7,09%.

Всего в выборах участвовали 16 партий. Только четыре преодолели порог в 7%. Также партии должны преодолеть барьер в 0,7% во всех семи областях и в крупнейших городах - Бишкеке и Оше.



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В Киргизии ищут партию для президента

Предвыборной кампании в республике дали старт



"Коммерсантъ" от 04.09.2020, 18:18

В Киргизии сложилась парадоксальная ситуация: в парламентской республике нет правящей партии или блока. Прежняя правящая сила - Социал-демократическая партия Киргизии - развалилась, и теперь с властью не ассоциируется ни одна из парламентских сил. Решить этот вопрос должны парламентские выборы, которые пройдут 4 октября. В пятницу, 4 сентября, в стране стартовала предвыборная кампания. Судя по всему, парламент страны полностью обновится, а лидерами гонки станут партия "Биримдик", выступающая за евразийскую интеграцию, и "Мекеним Кыргызстан", членов которой называют исламистами.



В пятницу ЦИК Киргизии зарегистрировал списки 15 партий, которые примут участие в предвыборной гонке. На последнем заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков поручил правительству до 15 сентября представить рекомендации по максимальной защите здоровья избирателей от COVID-19. В Центральной Азии Киргизия (наряду с Казахстаном) от коронавирусной инфекции пострадала больше других. Лишь в августе пандемия в республике пошла на спад.



Здоровой нельзя назвать и политическую обстановку. После раскола бывшей правящей Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) на сторонников и противников экс-президента Алмазбека Атамбаева (его уже приговорили к 11 годам лишения свободы и продолжают судить по другим пунктам обвинения - в частности, стрельбе по спецназу во время попытки задержания), в стране нет правящей партии. Впрочем, такая ситуация сложилась не только из-за бывшего президента, а отчасти и из-за нынешнего - Сооронбая Жээнбекова. Сразу после своего избрания он вышел из СДПК и дистанцировался от всех других политических организаций. В результате пропрезидентская часть партии, сохранившая название СДПК, отказалась от участия в выборах, а отколовшаяся от нее партия "Социал-демократы", во главе которой стоят сыновья Алмазбека Атамбаева, в кампании участвует, но практически без шансов на успех.



Заместитель председателя киргизского клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков в беседе с "Ъ" назвал отсутствие в игре партии президента ключевой особенностью этих выборов.

Он напомнил, что прежние президенты Курманбек Бакиев и Алмазбек Атамбаев всегда продвигали в парламент свои партии - "Ак Жол" и СДПК.



В таких условиях лидерами называют политические силы, не представленные в нынешнем созыве парламента: "Биримдик" ("Единство") и "Мекеним Кыргызстан" ("Моя родина - Кыргызстан"). По мнению киргизских экспертов, именно между ними и развернется основная борьба за депутатские мандаты. "Биримдик" выступает за укрепление евразийского сообщества и построение демократического социализма. "Евразийский выбор - это возможность дальнейшего развития Киргизии, укрепления политической, экономической и военной безопасности для страны",- заявил "Ъ" лидер партии Марат Аманкулов. Как считает господин Аманкулов, "сегодня важно не забывать общую историю народов Евразии, поднимать культурный пласт сотрудничества стран ЕАЭС". "Нам всегда было легче находить общий язык с русскими и казахами, узбеками и таджиками, нежели с ближайшими соседями - китайцами",- говорит он.



Другого фаворита парламентской гонки - "Мекеним Кыргызстан" - эксперты считают партией происламского толка. Конкуренты критикуют ее и за то, что неофициальным финансовым спонсором этой партии является клан семьи Матраимовых. Один из его представителей, бывший зампредседателя Таможенной службы Раимбек Матраимов по прозвищу Раим-миллион, стал фигурантом расследования журналистов "Азаттык" (местной редакции "Радио Свобода"), OCCRP и издания Kloop.kg. Серия статей была посвящена выводу из республики $700 млн, заработанных на нелегальном импорте товаров из Китая и их перепродаже в Узбекистан, Казахстан и Россию. Прикрытием схемы в государственных органах якобы занимался именно Раимбек Матраимов. Однако никакого наказания он не понес. "Вот говорите, что Раим - коррупционер, в таможне таких Матраимовых были сотни",- прокомментировал скандал президент Жээнбеков.



При этом из нынешнего созыва парламента семипроцентный барьер скорее всего смогут преодолеть партия "Кыргызстан", некогда входившая в коалицию с правящей СДПК, и оппозиционная "Ата-Мекен". Есть шанс попасть в парламент и у партии "Республика", основателем которой является бывший участник президентских выборов, один из самых богатых людей Киргизии Омурбек Бабанов. Таким образом, вместо нынешних шести партий, в новом созыве парламента, вероятно, окажутся всего четыре.



Омурбек Бабанов - о своем возвращении в Киргизию

Омурбек Бабанов - о своем возвращении в Киргизию

Кроме того, в республике шли жаркие споры о том, какие партии попадут в бюллетень, а какие нет. Судьба партий "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") решалась до последнего дня регистрации. Члены ЦИКа считали, что обе партии нельзя допускать до выборов из-за нарушений по времени сдачи документов и махинаций со списками кандидатов. По мнению юристов, "Кыргызстан" на несколько минут опоздал со сдачей документов и не донес до ЦИКа, как заявил лидер партии Канат Исаев, "одну незначительную бумажку". А вот против "Бутун Кыргызстан" взбунтовались уже сами члены партии. Один из них, экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу обратился в ЦИК и Верховный суд с заявлением о том, что лидер партии Адахан Мадумаров скорректировал утвержденные на съезде партии списки кандидатов. В итоге ЦИК, основываясь на вердикте судебных органов, принял решение допустить к выборам "Кыргызстан", но отказал в регистрации "Бутун Кыргызстан".



Наблюдатели и правозащитники прогнозируют, что, если какие-то партии и будут отстранены от выборов, это не приведет к массовым протестам.



Как считает оппозиционный политик Адиль Турдукулов, "на этих выборах власть не будет, как при прежних президентах, применять административный ресурс".

"В Киргизии, в отличие от, например, Белоруссии, в данном политическом процессе участвуют все основные партии, что свидетельствует о равных возможностях для участников",- заявил "Ъ" господин Турдукулов. Но по его мнению, останется другая проблема - подкуп избирателей и финансовое давление олигархов на них.



На заседании Совбеза Киргизии 1 сентября Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что парламентские выборы должны быть максимально демократичными, открытыми и прозрачными, и никто не должен сомневаться в их результате. Президент призвал всех участников процесса проводить агитационную кампанию без использования грязных технологий и компромата. "Действия политических сил не должны наносить ущерб общественно-политической стабильности страны",- заявил Сооронбай Жээнбеков. И предупредил, что судебными и правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры против тех партий, которые будут нарушать избирательное законодательство и заниматься подкупом избирателей.



Кабай Карабеков, Бишкек



Предварительные данные голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша на 22:20. Обработаны данные 97% участков.



"Биримдик" - 24,54%



"Мекеним Кыргызстан" - 23,91%



"Кыргызстан" - 8,74%



"Бутун Кыргызстан" - 7,09%



"Мекенчил" - 6,84%



"Республика" - 5,81%



"Ата Мекен" - 4,02%



"Ыйман нуру" - 3,35%



"Бир Бол" - 3,03%



"Чон казат" - 2,33%



"Замандаш" - 2,15%



"Социал-демократы" - 2,12%



"Реформа" - 1,64%



"Мекен ынтымагы" - 0,63%



"Ордо" - 0,22%



Партия афганцев - 0,17%



"Против всех" - 1,8% Источник - kommersant.ru

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