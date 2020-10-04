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|В истории Кыргызстана таких грязных выборов еще не было, - представитель "Ата Мекена" Ж.Акаев
19:58 04.10.2020
Результаты парламентских выборов – сомнительные, заявил лидер партии "Ата Мекен" Жанар Акаев, подводя предварительные итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша.
Он рассказал журналистам, что партия продолжит свою борьбу.
"Мы готовимся создать оппозиционный блок, потому что в истории Кыргызстана таких грязных выборов не было. 3 лидирующие партии делят купленные мандаты. Ведутся переговоры с лидерами оппозиционных партий, которые не прошли и хотят обжаловать результаты выборов", - сказал он.
Акаев отметил, что по итогам будут еще заявления.
"Были нарушения во время выборов, на которые должным образом не было уделено внимание. В ЦИК направим несколько заявлений по нарушениям. Например, в Ошской области наши агитаторы не могли даже из дома выйти. После итогового результата выборов все заявления будут направлены в соответствующие органы", - рассказал Акаев.