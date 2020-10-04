АзерАрмия взяла еще 9 деревень в Джабраильском районе

20:05 04.10.2020

Президент Азербайджанской Республики объявил об освобождении от оккупации девяти сел Джабраилского района.



Азербайджанская армия освободила от оккупации девять сел Джабраилского района - Кархулу, Шукурбейли, Черекен, Дашкесен, Хоровлу, Махмудлу, Джеферебад, Йухары Маралйан, Деджел. Об этом объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу в эфире государственного телеканала АзТВ.



Ранее азербайджанский лидер объявил об освобождении от армянской оккупации города Джабраил.



​"Сегодня Азербайджанская армия освободила от оккупации город Джабраил и несколько сел района. Слава Азербайджанской Армии! Карабах – это Азербайджан!" - написал глава государства.



Захваченная техника ВС Армении азербайджанскими солдатами, фото из архива

© SPUTNIK / IBRAHIM HASHIMOV.

Минобороны Азербайджана опубликовало видео захваченных у противника трофеев

Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации около 06:00 27 сентября, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.



В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.



В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.



Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения с 00:00 28 сентября.



Азербайджанский флаг поднят на посту, где героически сражался Мубариз Ибрагимов

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MÜDAFIƏ NAZIRLIYI

Азербайджанский флаг поднят на посту, где в одиночку сражался Мубариз Ибрагимов

В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также в Абшеронском, Джабраильском, Физулинском, Бейлаганском, Агдамском, Тертерском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах с 21:00 до 06:00 будет действовать комендантский час. Выходить из дома без спецразрешения и документов, удостоверяющих личность, запрещено.



В ходе контрнаступления Азербайджанская армия освободила в направлении Физули-Джабраила села Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Ашагы Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар. Кроме того, в направлении Агдере и Муровдага уничтожено несколько постов противника, эти высоты взяты под контроль азербайджанской армии.



Подразделения Вооруженных сил Азербайджана в ходе контрнаступления освободили одну из стратегических высот на Геранбойском направлении фронта - высоту Муров горного хребта Муровдаг. Азербайджанская армия очистила от оккупационных сил Армении также несколько выгодных высот вокруг села Талыш.



Третьего октября ВС Азербайджана освободили стратегически важный населенный пункт – село Мадагиз, которому глава государства в тот же день вернул историческое название Суговушан. Вскоре в этот же день стало известно об освобождении села Талыш Тертерского района, сел Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района и села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.