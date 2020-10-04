Баку и Анкара готовятся к затяжной войне в Карабахе, - В.Мухин

00:03 05.10.2020

04.10.2020

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



Длительные боевые действия способны помешать снабжению российской базы в Гюмри



Азербайджанская армия активно использует разные типы беспилотных летательных аппаратов.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются – противоборствующие стороны от позиционных боев в тактической зоне перешли к ощутимым для мирного населения взаимным ракетным обстрелам в глубине территорий Нагорного Карабаха (НК) и Азербайджана. Баку по-прежнему демонстрирует решимость вести войну до "победного конца" и ведет наступательные боевые действия уже целую неделю. У экспертов есть основания полагать, что война в Закавказье будет затяжной и в нее будут втянуты не только вооруженные силы НК, но и армия Армении. А это для интересов России не самый лучший сценарий.



Москва призывает к мирному разрешению конфликта, но наблюдатели и эксперты при этом понимают, что свои позиции в Закавказье Россия будет укреплять. И ее нейтралитет не означает, что она не поддержит в военном плане своего союзника – Армению, если против нее будет совершена агрессия.



Среди ряда экспертов сформировались мифы о низкой дееспособности азербайджанской армии. В известной степени это мнение формирует Баку. Азербайджанская армия не столь активна, чтобы, как положено по классическому варианту боевых уставов, проводить решительные наступления, высаживать тактические воздушные десанты, концентрировать войска на направлениях главных ударов и, таким образом, завоевывать большие территории. Но азербайджанские войска демонстрируют военно-технологическое превосходство над противником, особенно в использовании ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). У Армии обороны Нагорного Карабаха такого оружия нет. Нет его и в Вооруженных силах Армении.



Массовое и эффективное использование азербайджанской стороной ударных БПЛА против военных объектов противника (командных пунктов, танков, БМП, БТР, тыловых колонн и т.п.),подтверждается многочисленными видеороликами, публикуемыми в соцсетях. Заметим, что такие ударные БПЛА турецкие войска активно использовали в сирийском Идлибе в марте 2020 года. Тогда турки пытались противодействовать наступлению войск Башара Асада и Воздушно-космических сил РФ в северном направлении (см. "НГ" от 03.03.20). Особенно военных экспертов впечатлило эффективное массовое применение Вооруженными силами Турции БПЛА типа ANKA-S и Bayraktar TB2, которые наносили ощутимый урон не только бронеобъектам и танкам сирийской армии, но и ее аэродромам и пунктам управления. Агентство Bloomberg, ссылаясь на своих экспертов, посчитало тогда, что "Анкара вслед за Израилем освоила новый вид современных бесконтактных боевых действий, главная роль в которых отведена БПЛА".



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Российскую военную базу Гюмри долго воспринимали

в качестве гаранта мира в регионе. Фото с сайта www.mil.ruСудя по публикациям СМИ, турецкие ударные Bayraktar TB2 действительно есть на карабахском фронте. Но массовость применения азербайджанскими войсками БПЛА обусловлена не столько турецким, сколько израильским фактором, полагают эксперты. "Главной ударной силой в использовании ударных БПЛА в Азербайджане выступают сейчас израильские дроны", – сообщил "НГ" военный эксперт Владимир Попов. Он напомнил, что в июне 2009 года в ходе визита в Азербайджан президента Израиля Шимона Переса было подписано соглашение о строительстве в этой стране завода по производству БПЛА. "В Азербайджане массово продолжается производство израильских беспилотников Orbiter (радиус действия до 50 км, стоимость около 600 тыс. долл. каждый) и идет отверточная сборка БПЛА Aerostar (радиус действия до 200 км, стоимость 1,5–2 млн долл.). Производством занимается компания Azad Systems, совместное предприятие Министерства обороны Азербайджана и израильской компании Aeronautics Defense Systems", – отметил эксперт. По его мнению, именно благодаря израильским БПЛА и их специалистам Баку демонстрирует относительное боевое превосходство на карабахском фронте. "БПЛА Азербайджана грамотно и без больших потерь людских ресурсов выбивают боевую технику армии Нагорного Карабаха. То есть идет постепенное истощение боевого потенциала армянских войск", – считает Попов.

"Противники Армии обороны Нагорного Карабаха рассчитывают на то, что рано или поздно боекомплекты для ее основных вооружений иссякнут. И тогда есть опасность, что Азербайджан при поддержке Турции займет не только территорию НК, но и территорию Армении, чтобы через Мегринский коридор соединиться с Нахичеванью", – сообщил "НГ" генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который в 1990-е был заместителем командующего Группы российских войск в Закавказье. Это, по его мнению, будет возможно только с согласия России. "Но такой сценарий маловероятен. Россия вынуждена помогать Еревану. А это очень дорого… Если в 1990-х военные поставки на российскую базу Гюмри и в Армению по линии военно-технического сотрудничества шли через Грузию беспрепятственно, то сейчас она не пропускает военные грузы", – сказал эксперт.



Неткачев полагает, что в условиях войны для снабжения базы РФ остается один путь – через Иран – "и по воздуху, и по суше". Однако это тоже чревато опасностями. "Я читаю СМИ и соцсети из Ирана и вижу, что в Восточном Азербайджане (регион Ирана. – "НГ") задержали полтора десятка человек, которые рвались через границу помогать Баку в войне против Армении, – говорит Неткачев. – Власти Ирана отмечают рост националистических и антиармянских настроений. На днях со стороны РФ уже были попытки перебросить через Иран автомобильную технику в Армению. Перебросили, но с большими издержками. В соцсетях можно найти фотографии, на которых некие люди с мини-ежами, предназначенными для повреждения шин, показывают знак турецкого радикального националистического движения "Серые волки" и едут встречать колонны с российскими "КамАЗами". По моим данным, в сети есть Telegram-каналы, которые ассоциируются со спецслужбами Азербайджана и Турции и призывают людей (в основном этнических азербайджанцев) участвовать в митингах против Армении в Тегеране, Тебризе, Урмии, Занждане и Ардебиле. А мы знаем, что каждый четвертый житель Ирана – этнический азербайджанец".