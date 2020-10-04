Войну в Карабахе спровоцировала Турция - А.Газазян

00:06 05.10.2020

Обострение в Арцахе спровоцировала Турция

Ереван близок к признанию независимости НКР



Об авторе: Ашот Газазян – журналист, публицист, писатель, Ереван.

4.10.2020



Президент НКР Араик Арутюнян (сидит в центре) регулярно посещает передовые позиции. Фото со страницы Араика Арутюняна в Facebook

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) продолжаются жесткие боестолкновения между Армией обороны НКР и вооруженными силами Азербайджана. Потери несут обе стороны, но уже сейчас, несмотря на то что азербайджанская сторона тщательно скрывает свои потери, можно сказать, что они несоизмеримы, а блицкриг Баку, подстрекаемого и поддерживаемого Турцией, не удался: азербайджанским подразделениям не удалось продвинуться ни на одном направлении. К несчастью, есть жертвы и среди мирного населения.

Зачем Азербайджану понадобилось атаковать Нагорный Карабах именно сейчас? Почему в Баку продолжают обвинять Армению в эскалации напряженности, хотя все хорошо понимают, что Еревану не с чего обострять ситуацию, поскольку освобождение Карабаха произошло еще в начале 1990-х годов? На взгляд ереванских аналитиков, ответить на эти вопросы достаточно просто.



"Даже если трудно сориентироваться в том, кто осуществил агрессию, а кто обороняется (официальные сообщения из Баку, с одной стороны, и из Еревана и Степанакерта – с другой, как правило, противоречат друг другу), есть обстоятельства, которые нельзя сбрасывать со счетов", – говорит политический аналитик Борис Навасардян. Он напоминает, что именно Азербайджан, не выходя при этом из режима прекращения огня, достигнутого при активной роли России в 1994 году, не раз заявлял, что оставляет за собой право в любой момент "восстановить свою территориальную целостность военным путем". Кроме того, считает аналитик, Баку всячески препятствует реализации соглашений от 2016 года в рамках миссии Минской группы (МГ) ОБСЕ о внедрении дополнительных инструментов международного мониторинга на линии соприкосновения в Карабахе.



"Уже это является достаточным основанием как для Москвы, так и для международной общественности возложить ответственность на Азербайджан за саму возможность того, что сейчас происходит", – уверен Навасардян. А в последние месяцы проявился фактор, повышающий риски в карабахском конфликте, – позиционирование Турции как его непосредственной стороны. "Анкара в отличие от всех международных и региональных игроков однозначно поддерживает Баку, оказывает ему помощь вооружением и военными, намекая о возможности подключения к войне с Арменией, – говорит Навасардян. – С учетом усиливающейся турецкой экспансии на разных направлениях это должно вызвать дополнительное беспокойство, в частности посредников". Все эти обстоятельства позволяют Москве выйти за рамки ритуальных равнонаправленных призывов к обеим сторонам о немедленном прекращении боевых действий, считает аналитик. В Ереване уверены, что маленькая Армения не стала бы угрожать в период пандемии и социально-экономических проблем ни Азербайджану, ни Турции, а "два государства, один народ" – по определению отца-основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева – решили перевести августовские совместные военные учения в непосредственной близости от границ Карабаха и Армении в практическую плоскость.



Главная озабоченность армянской стороны состоит в том, какое активное участие в событиях принимает Турция. И речь идет не только о том, что после учений она оставила всю технику, вооружение и военнослужащих на территории Азербайджана, но и в заявлениях первых лиц государства о том, что они продолжат оказывать Азербайджану всемерную поддержку, включая военную, до полной победы Баку. Они считают, что армяне должны немедленно уйти из Нагорного Карабаха. Армяне с этим согласиться, конечно, не могут. Им некуда идти. Они вправе защищать земли, на которых жили их предки и теперь живут они.



Местные наблюдатели считают, что если Турции удастся закрепиться на Южном Кавказе окончательно, то это создаст большие проблемы России. Фактически ей придется если не уйти из региона, то существенно "потесниться"... Азербайджано-турецкий тандем стал головной болью мировой общественности. Даже призывая сегодня обе стороны к прекращению огня и возобновлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ, все государства и авторитетные международные структуры не могут не понимать четко, кто спровоцировал новую войну. И если Азербайджан в лице президента Ильхама Алиева все еще пытается это как-то скрывать, то официальная Анкара давно обходится без маски: в Турции заявляют, что армяне должны покинуть Карабах. Между тем в ходе операций азербайджанской армии непосредственным атакам подверглась и территория собственно Армении. Несколько турецких истребителей F-16 были зафиксированы на глубине в 60 км над Варденисом. Однако обращаться за поддержкой в ОДКБ Армения пока не планирует, рассчитывая справиться с бедой своими силами. И на вопросы, почему она до сих пор не обратилась, существует ответ: параграф устава ОДКБ о коллективной безопасности распространяется исключительно на международно признанную территорию Армении, и власти Армении должны сначала обратиться в организацию, прежде чем оттуда последует помощь. Таким образом, пока фронт не расширится до собственно армяно-азербайджанской границы, реакции ОДКБ или обращения к этой организации за поддержкой ожидать не следует.



Чего добился азербайджано-турецкий тандем, спровоцировав новую войну в регионе? В первую очередь того, что стали невозможны переговоры сторон. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает возможным и проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования в условиях, когда ведутся интенсивные боевые действия. По его словам, Армения сегодня как никогда близка к признанию независимости Нагорно-Карабахской республики со всеми вытекающими последствиями. Этот шаг станет понятным, поскольку о переговорах сейчас говорить действительно нет смысла. Азербайджан, как и обещал, решил разрешить проблему силой, причем с помощью Турции – и разговаривать стало не о чем. Во всяком случае, пока.



Ереван