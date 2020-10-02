Армянам надо срочно убирать Пашиняна и его клику западных грантоедов, - И.Дмитриев

00:11 05.10.2020 Политолог: "Армянам необходимо срочно сносить Пашиняна"



Алексей Иванов

2.10.2020



Историк-востоковед, политолог, бывший военкор Игорь Димитриев в своем Telegram-канале "Русский ориенталист" поделился мнением о необходимости срочного отстранения от власти президента Армении Никола Пашиняна и рассказал, кто может претендовать на его место.



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"...Армянам необходимо срочно сносить Пашиняна. Это вопрос нескольких дней. Чем раньше, тем лучше.



А рассказы про то, что армяне должны сейчас сплотиться в единый кулак и поддержать премьера - это разводка! Пашинян во многом виновник этой войны. Оппоненты Армении почувствовали слабину в отношениях Еревана с союзниками после его маневров. И теперь каждая потерянная жизнь на совести грантоедов из его окружения.



Всерьез с ним никто из больших лидеров не будет разговаривать. Это не тот уровень - грантовый активист. А безопасность Армении и Карабаха критически зависит от внешних гарантий.



Главнокомандующий? Давайте будем откровенны - обороноспособность Карабаха точно не держится на Пашиняне. А любые возможные победы он будет пытаться оседлать и преобразовать их в пользу грантовой тусовке. Никакой солидарности с ними не нужно!



Чтобы ни говорили родственники из диаспоры (им-то под бомбами в подвалах не сидеть), местные должны его срочно отстранять. В ближайшие дни. Убирать и говорить: спасибо, Никол, все понятно, коррупцию побороли, в демократию поиграли, теперь решаем вопрос национального выживания. Выбрать временного военного лидера и восстановить отношения с Москвой. Каждый день промедления будет чреват территориальными потерями и человеческими жертвами.



...Раз уж я заикнулся про необходимость отстранения Пашиняна, то нужно сказать, кто там вообще есть. Сделаю вам краткую, кратчайшую справку по кандидатурам на роль "лучшего из армян". Итак:



- Никол Пашинян. Образ понятный, встречавшийся нам в других постсоветских странах. Это как ветрянка - нужно переболеть каждой стране. Борец с диктатурой и коррупцией, диссидент и евроинтегратор. Взлетел на вершину на волне ненависти к президенту Сержу Саргсяна. Но, как и в других подобных случаях, после победы оказался неспособен реализовать обещанные прорывные реформы, а отсутствие управленцев в команде решил восполнить призывом соросовских грантоедов. Но отличие Армении от других постсоветских стран в агрессивном окружении, и снижение роли России, поддерживавшей Саргсяна, оказалось чревато войной. Западные покровители Пашиняна решить эту проблему не могут, а для Путина он не ровня. Хотя оказалось, что и для Алиева уличный активист не ровня. Потому сейчас происходит обвал его популярности.



- Давид Тоноян. Его фамилию называют разочаровавшиеся в Пашиняне сторонники. Это министр обороны в действующем правительстве. Потому больше соответствует моменту, чем нынешний гражданский премьер. Завязан на структуры НАТО. Скандал вызвала его недавняя поездка в Болгарию в разгар боевых действий.



- Роберт Кочарян. Герой Карабахской войны. Президент Нагорного Карабаха, а потом и самой Армении. Друг Путина. Вроде и экономически страна более менее развивалась при нем. Но Кочарян человек исключительно жесткий, его обвиняли в убийствах и теракте в парламенте страны, да и в целом устали от военного лидера в мирное время. При Пашиняне Кочарян успел посидеть, с началом войны поехал на передовую и его популярность опять стала расти. Но только у части населения, остальные не хотят возвращения его в гражданскую власть, потому что опасаются возвращения бандитских методов управления.



- Серж Саргсян. Сменщик Кочаряна на посту президента. Тоже представитель карабахского клана. Опираясь на поддержку Москвы, десять лет цеплялся за власть. Довел страну до экономического упадка и майдана. Только отрицательные отзывы от всех, кто в теме. Вор и казнокрад, душивший экономику небогатой страны, самодовольный комсомольский вожак, бандос, отжимавший любой инвестиционный проект в пользу родственников. До сих пор контролирует многие медиаресурсы и наверняка хочет вернуться, но таких близко к власти подпускать нельзя, а лучше посадить.



- Карен Карапетян. Бывший мэр Еревана и премьер-министр. Ставленник Газпрома. Отзываются о нем, как о хорошем управленце и профессионале высокого уровня, который вывел экономику из кризиса, но связь с Саргсяном, при котором он был премьером и скандалы с Газпромом, делают его кандидатуру нежелательной. Ну и кроме того война же, а Карапетян экономист.



- Араик Арутюнян. Президент Нагорного Карабаха (Арцаха). Сейчас стремительно набирает популярность. Воевал в той Карабахской войне, хорошо показывает себя и сейчас. Больше ничего особо не знаю. Знаю, что армяне фанатеют.



- Тетка. Не знаю какая, должна быть тетка! Везде была: в Грузии, Молдове, Белоруссии, Украине и тд. А тут только мужчины. Надо какую-то тетку для альтернативы. Например, Ким Кардашьян.



Все? Я ничего не перепутал? Никого не забыл?"



Игорь Димитриев

Той же темы (актуально!) коснулся вчера североосетинский политолог, журналист, общественный деятель, экс-боец батальона "Восток" в ДНР Алан Мамиев.



"Мысль о сносе Пашиняна начала овладевать массами. Дело осталось за малым...



По начавшейся войне на Южном Кавказе хочется, чтобы было понимание следующего.



1. Нападение на Нагорный Карабах - это открытие южного фронта, удара по исторической России. Так же как Донбасс и Белоруссия это западный фронт.



2. В случае падения Карабаха мы теряем весь Южный Кавказ включая Южную Осетию и Абхазию.



3. Президент Пашинян был поставлен на власть теми же силами, что руководят Эрдоганом и Алиевым. Его задача выдавить российскую военную базу из Гюмри и сдать Карабах, за это ему обещали вхождение в НАТО и прочие печенья с вареньем. Для решения этой задачи Пашиняну необходимо сейчас втянуть Россию в войну и предать ее, работая фактически агентом сил, расстреливающих Карабах. Еще раз, операции на Донбассе, атаки на Белоруссию и война на Южном Кавказе, это операции единого центра управления, штатными агентами которого являются Пашинян и рвущийся сейчас в Грузию Саакашвили. Пашинян будет делать все для того, чтобы российские войска и Карабах проиграли в этой войне. Это задача поставленная перед ним теми, кто его привел к власти.



4. Чтобы оказывать военную помощь Карабаху, нам придется делать дорогу, которая пролегает через Грузию, которая в свою очередь полностью поддерживает Азербайджан и его западных партнеров. Это еще одна стратегическая проблема которую надо решать срочно. Возить боеприпасы и технику через Иран в Карабах слишком сложно и накладно, дорогу придется "прорубать" через Грузию. Именно к этому сценарию и готовилась Грузия с союзниками из НАТО на прошедших в сентябре совместных учениях у границ Южной Осетии, поэтому в Грузию срочно возвращают Саакашвили.



5. Если Россия не окажет помощь Армении как члену ОДКБ, то от нас отвернутся и остальные союзники, именно в эту ловушку нас загоняет сейчас Пашинян и его кураторы.



6. Единственный приемлемый для России выход - это помочь карабахцам взять власть в Ереване. Пашинян должен быть отправлен назад, к своим западным хозяевам, а руководство Арменией должен взять на себя кто-то похожий на Роберта Кочаряна или он сам, как имеющий опыт и волю для сохранения Армении. Если останется Пашинян, мы потеряем время, ресурсы и союзников по ОДКБ, так как с ним победить невозможно, его задача "красиво проиграть". Сразу после потери Армении, начнет полыхать и Северный Кавказ.



7. Задача противника - окончательное решение "русского вопроса" и борьба за "русское наследство", то есть раздел между странами антироссийской коалиции территории исторической России и ее зон влияния уже на постсоветском пространстве, а дальше - раздел и самой Росиии по заранее согласованному плану. Армения, Южная Осетия и Абхазия - ближайшие цели войны на Южном Кавказе". Источник - завтра

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