Facebook, Twitter и Google под судом истории, - Е.Пустовойтова

00:14 05.10.2020

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 03.10.2020 |

Facebook, Twitter и Google под судом

Впервые в мире!



Обвинения выдвинуты самые серьезные: американские социальные сети постоянно, беззастенчиво продвигали интересы внешней политики США, незаконно вмешиваясь во внутреннюю политику стран, где они представлены, не останавливаясь перед разжиганием гражданской войны. Последнее утверждение легло в основу судебного процесса, стартовавшего 24 сентября в Таиланде. Facebook, Twitter и Google обвиняются правительством Таиланда в том, что занимались клеветой и подстрекательствами к мятежу против действующей власти, распространяли одностороннюю информацию о поддерживаемых США протестах и закрывали доступ в сеть или подвергали цензуре другие источники информации, раскрывавшие подноготную "уличной демократии".



То, что эти американские социальные платформы являются разработками ЦРУ и служат совершенно определенным целям, давно не новость. Новость состоит в том, что впервые в мире начался открытый судебный процесс, который предаст гласности конкретные и точные детали информационной войны США "против всех", считает бывший американский моряк, а ныне известный публицист из Бангкока Тони Карталуччи (Tony Cartalucci).



Правительство Таиланда, открывшее судебное производство, считает, что означенные американские компании отказываются следовать тайскому законодательству и своей дезинформацией наносят ущерб национальной безопасности и социально-экономической стабильности страны. Правительство получило прямые доказательства того, что интересам Вашингтона служат и финансируемые из США оппозиционные организации. В частности, "практически все аспекты нынешних продолжающихся антиправительственных протестов в Таиланде финансируются правительством США", пишет Тони Карталуччи.



Стоит копнуть в любой точке мира, где в последние десятилетия совершались разномастные "революции", как обнаруживается след организации, про которую один из ее основателей Аллен Вайнштейн сказал так: "Многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно делало ЦРУ". Речь идет об американском Национальном фонде развития демократии (National Endowment for Democracy, NED). Основанный в 1983 году Конгрессом США, этот фонд получает от Государственного агентства США по международному развитию (USAID) в среднем по 100 миллионов долларов в год на "продвижение демократии" во всем мире и продвигает ее, выделяя около 1 200 грантов для диссидентствующих НКО в более чем 100 странах. Главные достижения NED последних десятилетий – организация государственных переворотов на Украине, в Югославии, Грузии, "арабская весна" на Ближнем Востоке.



По горячим следам событий в Каире The New York Times сообщала, что, "пока США вкачивают миллиарды долларов в военные программы за рубежом... небольшое ядро организаций, финансируемых американским правительством, продвигают демократию в авторитарных арабских государствах". Имелись в виду перевороты в Тунисе, Египте, беспорядки в Йемене, гражданские войны в Ливии, Сирии, восстание в Бахрейне; массовые протесты в Алжире, Ираке, Иордании, Марокко и Омане... Широко развернуть американскую агентурную сеть в этих странах помогали Facebook и Google. Большое число египетских "революционеров" еще в 2008 году побывали в Нью-Йорке, где их обучили использовать социальные сети и технологии мобильной связи "для развития демократии". Финансировали обучение Facebook, Google, MTV, Columbia Law School и, разумеется, Госдепартамент США.



А скандал с электронной перепиской Хиллари Клинтон?! Там прямо говорилось, что интерактивные инструменты, созданные компанией Google, были предназначены для организации сирийских повстанцев и помощи им в свержении "режима Асада".



В России, сообщают СМИ, NED выкормил Московскую Хельсинскую группу Людмилы Алексеевой, движение "За права человека" Льва Пономарева, Алексея Навального со всей его командой, ассоциацию правозащитных организаций "Агора", ассоциацию "Голос" и вдобавок к этим структурам еще несколько десятков защитников "прав человека". В 2014 году грантами NED питались 96 российских организаций. Каждая из них вносила посильный вклад в диффамационные кампании по дискредитации представителей российского бизнеса и государственного аппарата под маской "борьбы с коррупцией", продвигали "ценности ЛГБТ", оплачивали чеченский сепаратизм, уличные акции протеста, давали стипендии на обучение в США "перспективных активистов".



Только в 2015 году деятельность NED в России была признана нежелательной, но сделанный этим фондом посев теперь дает всходы.



Однако вернемся в Бангкок. Не встречая отпора со стороны государства, NED финансировал в Таиланде лидеров тайской оппозиции, оплачивал грантами подстрекателей, собирающих людей на митинги и марши протеста, местные СМИ, поддерживавшие протестующих. Основной участник тайских протестов – студент; основное требование – сменить власть и переписать конституцию. А когда по соседству с митингами оппозиции проходят манифестации в поддержку короля и правительство Праюта Чан-Оча, Twitter, Facebook и Google блокируют сообщения об этом как fake news.



Неприкрытое желание Вашингтона сменить правительство в Бангкоке на более лояльное американцам вынудило Праюта Чан-Оча начать судебное преследование.



При этом все давно знают, что продвижение демократии по-американски означает свободный доступ американских банков и корпораций на внутренние рынки "недемократических" режимов. Недаром среди спонсоров NED давно значатся Chevron, Coca-Cola Company, Goldman Sachs, Google, Microsoft и Торговая палата США.



Знают об этом и в Бангкоке. Правительство Таиланда сумело документировать то, что Twitter поддерживал в Интернете иллюзию популярности антиправительственных акций. Была создана онлайн-армия автоматических и "кукольных" аккаунтов, плодящих антиправительственные хештеги и сразу взлетавших на самый верх в поисковой выдаче Twitter.



Война есть война, решили в Бангкоке. По завершении судебного протеста Facebook, Twitter и Google будут удалены из информационного пространства Таиланда.