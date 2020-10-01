Каззять Кулибаев озаботился ростом экспорта в Китай

00:18 05.10.2020

Тимур Кулибаев: модернизация и расширение магистральных путей поможет увеличить экспорт в Китай

В результате договоренности ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" с китайской железнодорожной администрацией металлурги и производители сельхозтехники смогли увеличить объем экспорта на пункте пропуска Достык - Алашанькоу. Грузоотправители и частные перевозчики выразили готовность увеличить объемы экспорта

1.10.2020



В 2020 году Казахстан увеличил грузооборот с Китаем, об этом сообщил председатель Комитета логистики и перевозок Национальной палаты предпринимателей Сауат Мынбаев на заседании отраслевого комитета с участием Председателя Президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева.

В результате договоренности ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" с китайской железнодорожной администрацией металлурги и производители сельхозтехники смогли увеличить объем экспорта на пункте пропуска Достык - Алашанькоу. Грузоотправители и частные перевозчики выразили готовность увеличить объемы экспорта. При этом серьезные опасения у них вызывает недостаточное развитие транспортной инфраструктуры. Грузоотправители и перевозчики выразили готовность помочь в расширении и модернизации пункта "Достык", отметили, что подготовку необходимо начать уже в текущем году.

"Сейчас удачное время для наших производителей, открылся китайский рынок для сельскохозяйственной продукции. Есть договоренность с китайской стороной, мы пропускаем 18 грузовых поездов в сутки. Мы уже грузим в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Однако, это не весь потенциал, нужна инфраструктура. Планируется, что в 2021 году нам помогут частники, которые будут осуществлять перевалку грузов. Мы должны построить дополнительные раздельные пункты, чтобы можно было больше и чаще пропускать. Но необходимо модернизировать участок Достык-Мойынты - это большой проект. Нужна вторая линия на данной магистрали, также надо расширять узкие места. Поэтому нам необходима взвешенная программа развития и финансирование", - подчеркнул Сауат Мынбаев.

В нынешнем году в действие вступила госпрограмма инфраструктурного развития "Нурлы жол", рассчитанная до 2025 года. Однако не все мероприятия поддержаны, в связи с чем, Комитет логистики и перевозок Палаты настаивает на необходимости разработки Комплексного плана развития отраслей транспорта до 2030 года.

Заместитель председателя отраслевого комитета НПП Юрий Лавриненко добавил: "Мы хотели детальный план, чтобы исключить существующие искажения, своевременно подготовиться к интеграционным моментам. Разработку Комплексного плана поддержало Правительство, но финансирование не предусмотрено. Нужны исследования, чтобы мы вышли на новый уровень. Сейчас Министерство индустрии и инфраструктурного развития консолидирует недостаточно проработанные предложения от представителей отрасли".

В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия с национальным перевозчиком - "Қазақстан темір жолы" в части прозрачности формирования новых тарифов на услуги локомотивной тяги и магистральной железнодорожной сети.

Глава Нацпалаты подчеркнул, что вопросы тарифного регулирования всегда чувствительны для бизнеса и требуют детального обсуждения со всеми заинтересованными сторонами.

"Нам необходимо найти компромисс, посмотреть все расчеты, встретиться с грузоотправителями и частным сектором. Расширение и ремонт магистралей необходимы. Надо совместно с Правительством рассмотреть проекты магистральных путей, сделать акцент на модернизацию, чтобы нарастить экспортный потенциал", - подчеркнул Тимур Кулибаев.

В целом, по словам главы отраслевого комитета НПП, внутриэкономическая ситуация негативно сказалась на занятости людей в отрасли перевозок. Во втором квартале она снизилась на 3,5 % по сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Самое большое снижение занятых в сфере транспорта наблюдается в Карагандинской области - 16,7 %, ВКО - 10,3 % и Павлодарской области - 9,8 %. За 8 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем инвестиций уменьшился на 2,3%.

В текущем году комитет продолжит разработку комплексного плана развития отраслей транспорта на 2021-2030 годы с активным участием представителей рынка.