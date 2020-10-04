Глава израильской клиники опроверг информацию о лечении Рустама Эмомали

00:22 05.10.2020

Глава израильского медицинского центра Herzliya Medical Center Дани Энгел заявил, что не имеет никакого отношения к информации в Твиттере о якобы лечении мэра Душанбе Рустама Эмомали в их клинике.



В связи с распространением в некоторых СМИ информации о том, что якобы Рустам Эмомали в 2019 году проходил лечение в клинике Herzliya Medical Center в Израиле, посольство Таджикистана в Узбекистане связалось с посольством Израиля в Ташкенте, сообщает министерство иностранных дел Таджикистана.



Израильские дипломаты уведомили таджикскую сторону, что в настоящее время по официальному запросу министерства здравоохранения Израиля в полицию Израиля и в администрацию Твиттер, устанавливается источник этой неправдивой информации.



Более того, израильский Минздрав выяснил, что информация о якобы лечении мэра Душанбе в Израиле не соответствует действительности.



Гендиректор клиники Herzliya Medical Center Дани Энгел сообщил министерству здравоохранения Израиля, что не имеет никакого отношения к информации в Твиттере и не писал ничего подобного.



В этой связи министерство иностранных дел Таджикистана просит отечественные и зарубежные СМИ перед публикацией подобных материалов проверять их достоверность



Напомним, ранее некоторые СМИ сообщили о том, что якобы глава израильской клиники Herzliya Medical Center Дани Энгел написал в Твиттере, что в 2019 году у них был госпитализирован Рустам Эмомали.



Позднее данную информацию опровергла мэрия города Душанбе, заявившая, что Рустам Эмомали находится в полном здравии, а информация о болезни, которую он, якобы перенес в 2019 году, и тем более лечился в клинике в Израиле, является лживой и провокационной.