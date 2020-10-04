Иран срочно захотел закупить у России вооружения на 5 миллиардов долларов

00:39 05.10.2020

Москву вряд ли остановят угрозы американских санкций за поставку военной техники Тегерану



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

4.10.2020



Российские комплексы С-300 на боевом дежурстве в Иране.

Запрет ООН на поставки вооружений Ирану истекает через две недели. Президенты Ирана и РФ Хасан Рухани и Владимир Путин обсудили последствия снятия эмбарго. Правда, США планируют не допустить продажу оружия Тегерану и объявили о санкциях к возможным поставщикам. СМИ США приводят длинный список российских вооружений, которые могли бы заинтересовать Иран. Эксперты считают, что угроза санкций не остановит военное сотрудничество между Москвой и Тегераном. Объем военного экспорта из РФ в Иран оценивается в 5 млрд долл. на ближайшие пять лет.



США в августе не смогли добиться от Совбеза ООН продления запрета на поставки вооружений в Иран. И теперь он формально сможет покупать оружие в других странах уже после 18 октября.



Но две недели назад президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить санкции против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.



Госсекретарь США Майкл Помпео опубликовал карту, на которой показаны радиусы боевого применения российских истребителей Су-30СМ и китайских J-10, которые может приобрести Иран после отмены эмбарго ООН на поставки оружия. "С этими смертоносными самолетами Европа и Азия могут оказаться в перекрестии Ирана. США никогда этого не допустят", – сказал Помпео. Однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в конце сентября, что у Москвы вскоре появятся дополнительные возможности для военно-технического сотрудничества с Ираном.



Американское издание Military Watch предполагает, что Иран приобретет несколько типов российских вооружений, поскольку Россия выдержит угрозу усиления американских санкций. Предполагается, что Тегеран заинтересован в приобретении тяжелых истребителей Су-30СМ2, средних истребителей МиГ-35, улучшенных ударных подводных лодок класса "Кило" и, возможно, ударных вертолетов Ми-35 или Ка-52. Исламская Республика потенциально является ведущим клиентом для Су-57, чтобы заменить его устаревшие самолеты F-4D/E с 1970-х годов, считают американские эксперты. Они напоминают длинную историю военного сотрудничества России и Ирана, которому стремились помешать США. Причем иногда весьма успешно.



В середине июля президенты России и Ирана уже обсудили в ходе телефонных переговоров возможности сотрудничества после прекращения действия оружейного эмбарго ООН против Тегерана.



"Длительное оружейное эмбарго против Ирана привело к тому, что Тегеран заинтересован в обновлении большинства видов своих вооружений. Но финансовые возможности Ирана ограничены, и поэтому он будет тщательно выбирать приоритеты для будущих закупок", – считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Такими приоритетами могут стать боевая авиация, средства противовоздушной обороны (ПВО), военно-транспортная авиация.



Предстоящие в следующем году президентские выборы в Иране не позволят забыть о внутренних экономических проблемах Ирана, считает эксперт. Очевидную конкуренцию российским вооружениям может составить Китай. Однако менее надежные китайские авиационные двигатели все еще оставляют ниши для российской техники на иранском рынке. Конкурентоспособными выглядят и российские средства ПВО. В то же время Китай может заинтересовать Тегеран своими военно-транспортными самолетами или беспилотной техникой.



При поставках в Иран России придется учитывать в том числе и позицию Израиля, который может возражать против продажи Тегерану определенных видов вооружений, считает Пухов. При этом он отмечает значительный прогресс Ирана в производстве собственных современных вооружений. "Тегеран добился успехов в развитии собственного ракетного вооружения. Это показали иранские ракетные удары возмездия по американским базам в Ираке", – напоминает эксперт. Серьезные успехи достигнуты Ираном и в сфере беспилотных летательных аппаратов.



"По моим оценкам, в ближайшие пять лет Россия может рассчитывать на поставки Ирану вооружений и военной техники примерно на 5 млрд долл. Хотя, возможно, объем поставок будет больше", – заявил "НГ" Руслан Пухов.