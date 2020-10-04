Великая Октябрьская Афроамериканская революция, - В.Крюков

07:50 05.10.2020

101 год назад США накрыло противостояние чернокожих и белых американцев

Виталий Карюков

4.10.2020



"Более ста лет на территории Соединенных Штатов не было войны", - рассказывал нам в школе преподаватель истории. В принципе, он был прав: после гражданской войны 1861−1865 годов между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных рабовладельческих штатов Севера, с одной стороны, и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга ничего подобного в США до сих пор не случалось. Но лишь с тем уточнением, что было нечто другое, что спустя 101 год повторилось уже в этом году как фарс.



В начале октября 1919 года в США завершился последний акт трагедии, получившим название Красное лето. Произошло это в городе Элейн, где белым большинством было убито порядка двух сотен афроамериканцев. Обвинения - стандартные для Америки того времени - социалистические настроения, стремление создать профсоюз, словом, - желание жить по-человечески.



В довершение ко всему чернокожих граждан обвинили еще и в том, что они готовили заговор против белого населения с целью его уничтожения. А чтобы придать уже совершенному подобие законности, судьи, опять же, под надуманными предлогами приговорили 12 чернокожих граждан к смертной казни, а еще 79 - к длительным срокам заключения. Слава Богу, на этот раз вмешались федеральные власти. ФБР было проведено тщательное расследование, в ходе которого было установлено, что никакого заговора не существовало, и приговор отменили.



Все это беззаконие началось 10 мая 1919 года в столице штата Южная Каролина - городе Чарльстон. Четверо моряков ВМС США и один гражданский устроили потасовку с чернокожими гражданами, обвинив тех в мошенничестве. Когда обвинение в обмане не подтвердилось, группа белых стала уже целенаправленно приставать ко всем афроамериканцам в поисках "приключений" на свою голову. В результате учиненных таким образом беспорядков несколько белых и масса чернокожих были убиты или ранены. В городе было введено военное положение.



Что же произошло? Почему цивилизованные люди как с цепи сорвались в стремлении перегрызть друг другу глотку? Как это ни прискорбно, поводы действительно были. И один из них прогремел на весь мир - Великая Октябрьская социалистическая революция. "Жирных котов" в США чрезвычайно напугал этот социально-политический взрыв, произошедший в России. Их, толстосумов, сколотивших свое состояние на обмане и грабеже своих менее удачливых сограждан, весьма тревожила участь, постигшая власть предержащих на одной шестой части суши. Со страхом наблюдая, что стало с российскими богачами, верхушка властных структур США позаботилась о том, чтобы в срочном порядке был принят ряд антисоциальных в политическом плане законов.



На родину - уже в советскую Россию - было депортировано 249 "неблагонадежных" русских. По аналогии с российским "философским пароходом" - американцы прозвали его "Советским ковчегом". Дошли до того, что американские власти законодательно (!) запретили в 24 штатах красный флаг как символ всего революционного и советского!



А тут еще поспешная демобилизация прибывших к себе на родину из-за океана, с полей Первой мировой, огромного количество американцев. Они сразу же столкнулись с массой штрейкбрехеров из числа африканского населения, "подменявших" демобилизованных на их же родных предприятиях. Нетрудно догадаться, что к такому обороту отставники были не готовы.



После Чарльстона были беспорядки в городах Лонгвью и Остине (штат Техас), Бисби (Аризона), Норфолк (Виргиния), Омаха (Небраска), Чикаго и Вашингтоне, наконец. А также многих и многих других городах и населенных пунктах США.



"Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения спрашивает у Вас, как долго Федеральное правительство при содействии Вашей администрации намеревается терпеть анархию в Соединенных Штатах, - вопрошало руководство НАСПЦН в своей телеграмме президенту Вудро Вильсону 29 августа 1919. - Позор толпам нападающих, среди которых солдаты, матросы, морские пехотинцы, которые нападали на безобидных и невинных людей с черной кожей в столице США. Мужчины в форме нападали на африканцев на улицах города, а также вытаскивали их из трамваев, чтобы избить. Толпы, как сообщается, делали направленные атаки на любого проходящего чернокожего… Эффектом таких беспорядков в столице будет увеличение жестокости и опасности вспышек беспорядков в других местах. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения призывает Вас, как президента и главнокомандующего Вооруженных сил, сделать заявление, осуждающее насилие толпы и обеспечить выполнение таких военных законов, каких требует ситуация".



Политика Вашингтона в отношении этой страны - абсурдна, и этот абсурд аккуратно распутать невозможно

После окончания "боевых действий" в октябре 1919 года обращения президенту со стороны общественных и гражданских организаций продолжались больше недели. И что же? Гора родила мышь.



"Каждую неделю лидеры боевиков все больше прогрессируют. Их можно поделить на классы: радикалы и революционеры, - цинично писала „Нью-Йорк Таймс". - Первые распространяют большевистскую пропаганду. Сообщается, что в их ряды вступает множество черных людей. Так же стоит учитывать невежество черных во многих частях страны, так как велика опасность завлечь их революционной доктриной. Другой класс лидеров боевиков ограничивается разжиганием борьбы против всех форм расовой дискриминации. Их программа основана на бескомпромиссном протесте, бороться и продолжать бороться за гражданские права и полные демократические привилегии".



В переводе на русский: все афроамериканцы - это не кто иные, как невежественные радикалы и революционеры, словом, - большевики и коммунисты. И они, мол, сами виноваты в своем стремлении оставаться людьми и жить по-человечески. Удивляться тут нечему, если учесть, что происходит в США сегодня, спустя уже 100 лет. Удивляет, скорей, другое: африканцам понадобилось всего 100 лет, чтобы понять, что такая власть преступна. Но вот до россиян очевидные вещи, похоже, пока никак не дойдут.