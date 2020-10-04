Эрдоган бросил вызов Ближнему Востоку: "Мы установили наш флаг навсегда с соизволения Аллаха"

07:53 05.10.2020 Эрдоган бросил вызов Ближнему Востоку: "Мы установили наш флаг навсегда с соизволения Аллаха"

Президент Турции ударился во все тяжкие и объявил завоевание всего региона

Заур Караев



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Олег Гущин



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с поразительной частотой выдает перл за перлом. В последнее время он как-то слишком агрессивно активизировался в смысле дипломатии, но его дипломатия плоха. По сути, единственное, чем он сейчас занимается, так это угрожает своим соседям по региону, впрочем, не только им, а в отдельных случаях и вовсе бесцеремонно вторгается в приглянувшуюся ему страну. Но на днях он переплюнул самого себя. Эрдоган бросил вызов целому региону, всему Ближнему Востоку и прилегающим территориям.



Речь о его выступлении перед Великим национальным собранием Турции (так пафосно называется парламент - авт.). Говорил он довольно много, но большая часть речи была посвящена тому, что не настроенных проэрдогановски людей мало заинтересует. Однако без своего рода политического эпатажа не обошлось. Говоря о некоторых странах Ближнего Востока, господин президент кинул следующую фразу: "Не забывайте, что эти страны еще не существовали вчера, вероятно, они не будут существовать завтра. Мы же установили наш флаг в регионе навсегда, с соизволения Аллаха!".



Вообще-то фраза была сказана в тот момент, когда Эрдоган критиковал политику стран Персидского залива, отмечая, что они настроены антитурецки по целому ряду вопросов и строят всевозможные козни.



Политика Вашингтона в отношении этой страны - абсурдна, и этот абсурд аккуратно распутать невозможно

Первой на это отреагировала Саудовская Аравия, которая действительно воспринимается как конкурент Турции в Исламском мире, хотя о таком влиянии, как у нынешней Анкары, ей остается только мечтать. Глава Торговой палаты Саудовской Аравии Аджлан аль-Аджлан заявил, что с этого момент обязанностью любого саудовского гражданина является полный бойкот всего турецкого. Причем это касается не только рядовых жителей, но и представителей высшей власти.



"Полный бойкот всего, что из Турции, будь то импорт, инвестиции или туризм, является обязанностью каждого саудовца. Продавца и покупателя. Это будет ответ на продолжающуюся враждебность турецкого правительства к нашему руководству, нашей стране и нашим гражданам" - заявил Аджлан. Некоторые политики соседних государств уже успели выразить поддержку саудовской позиции, но очевидно, что Эрдогана это не сильно заботит. Впрочем, саудиты смотрят на вопрос слишком узко, однобоко, видимо, действительно не совсем понимая, что на самом деле имел в виду турецкий президент.



Вряд ли уж так сильно его интересует Саудовская Аравия. К такому выводу легко прийти, анализируя турецкую внешнюю политику последних лет. Хотя на ее земли в недавнем прошлом турецкая власть тоже распространялась - османские халифы контролировали обе исламские святыни (располагающиеся в саудовских Мекке и Медине мечетях - авт.). Но после развала Османской империи никакого реального турецкого вовлечения в саудовские дела не было, а уже более ста лет минуло. С приходом эпохи Эрдогана география интересов Анкары существенно расширилась, только вот до границы саудитов дело так и не дошло.



Нынешний президент уже обозначил то, что ему более всего интересно - соседи. Действительно, если посмотреть на эти многочисленные военные кампании и всевозможные спецоперация, начатые Анкарой в последнем десятилетии, то мы заметим, что все они проводились относительно близко от турецких границ. В перечне есть Ливия (граничит по морю - авт.), Ирак, Сирия, недавно вот добавились еще Греция с Нагорным Карабахом. Все эти территории разбросаны вокруг Турции, ими Анкара и занимается. И к вопросу о турецком флаге, установленном в регионе, Эрдоган особо не привирал. У нас была и османская Триполитания, и османский Ирак, и Сирия, разделенная между несколькими османскими вилайетами, ну а про судьбу Византийской империи и падение Константинополя все и так прекрасно знают. Что же до НКР, то тут дела обстоят несколько сложнее, но, если говорить по правде в свое время Армения, пускай и без того, что сегодня называют Карабахом, тоже входила в состав Османского государства.



Так что, вероятно, Эрдоган намекнул на дополнительную активность именно в обозначенных странах. Очевидно, что он в этом нуждается, ибо давно у него уже не было никаких побед. А без них он сегодня будет восприниматься как обычный болтун, при котором просела экономика, пускай и по не от него зависящим причинам, при котором бессмысленно гибнут турецкие солдаты, при котором улицы наводнили беженцы, при котором, наметился неслыханный раскол в турецком обществе, и при котором Анкара окончательно утратила всякие надежды стать частью Европейского союза. Можно продолжать, но вывод будет один - Эрдогану надо следовать пунктам древнего рецепта успешного политика. Суть в следующем - объясняй внутренние проблемы необходимостью участвовать в вопросах международного или самого глобально характера. Но тут без успехов никак не обойтись. К тому же Эрдоган сам недавно объявил о готовности начать новую операцию в Сирии.



Он упомянул о террористах, которых ему кто-то пообещал искоренить, но, по его словам, дело так и не двинулось с мертвой точки, так что туркам придется самим разбираться. Не надо быть гением, чтобы понять, что имеет в виду турецкий лидер. Речь явно не об Исламском государстве* или протурецких террористических организациях Идлиба. Эрдоган говорил про курдов, про север и северо-восток Сирии, которые он давно жаждет завоевать, и частично это у него уже получилось, только вот в район нефтяных полей его пока так никто и не пустил.



Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что позиции Эрдогана довольно крепки, но так просто достигнуть больших результатов, обозначенных в его спорном высказывании, разумеется, не получится. Более того, решить курдский вопрос, на котором он так сконцентрирован, у него тоже не выйдет, ведь проблема более чем сложная.



- Эрдоган, конечно, крутой парень. Брутальный, никогда не улыбается и все у него очень серьезно. Но в регионе и других крутых ребят хватает. Впрочем, очевидно, что с такими высказываниями он и не к самым крутым обращается. Явно он не подразумевал, например, Иран. Иран, который тысячелетиями был, Иран, который был, когда предки турок еще племенами кочевали по Азии. Так что Иран был вчера, тысячу лет назад и три тысячи лет назад, будет он, разумеется, и завтра. Был Элам, была Мидия, было здесь еще много чего, будет Иран и завтра, никуда не денется, и никакой Эрдоган вместе с Трампом и всем Евросоюзом ничего с этим не поделает. Другое дело Сирия, Ирак и все прочие, кто могут входит в зону интересов турецких военных, то есть в том числе и Карабах. С ними турки одними своими силами могли бы разобраться за короткий промежуток времени, кроме курдов - они особняком, с ними турки уже давно не могут разобраться, хотя активно пытались. Но недостаток своей крутости эти территории компенсируют крутостью тех, кто вовлечен в их конфликты. Россия, например, значительно добавляет очков Асаду, как и Иран, спасший, по сути, жизнь сирийскому президенту.



Конечно, при всем желании самостоятельно Асад даже со своей довольно развитой и закаленной войной армией ничего бы не смог противопоставить Анкаре - между прочим, второй армии в НАТО. За курдов же Штаты. Им, собственно, пока и воевать не надо, чтоб остановить Эрдогана - достаточно влияния и дипломатии. В Ираке же с Пешмерга у Эрдогана относительно нормальные отношения, так что сейчас ему там воевать против курдов и не особо-то и нужно. Так пострелять иногда ради видимости, ради придания международной значимости турецкой армии. Но это не означает, что на севере Сирии все будет спокойно. Там ведь помимо турецкой армии есть Сирийская свободная армия. Как видим, эти ребята не чураются выезжать за границу и делать грязную работу для доброго дядюшки Эрдогана. Чего им тогда стоит по велению из Анкары начать очередной конфликт с курдами? Это, к слову, может в какой-то момент привести к сближению курдов с Асадом, что отчасти выгодно и нам, но это уже отдельный вопрос.



С Карабахом пока все недостаточно ясно. Эрдоган обозначил свою позицию, но полноценные регулярные формирования он вряд ли туда введет. Это уже будет слишком, хотя кто ему за это что сделает? Ряд мировых лидеров, как пока кажется, негласно одобряет происходящее, ведь мировое сообщество по большей части продолжает считать НКР частью Азербайджана, признавая при этом армян оккупантами. В остальном же я думаю, что сказанное Эрдоганом, по большей части ориентировано на внутреннего потребителя информации, и вряд ли кому-то стоит воспринимать это как угрозу, по крайней мере, нам не стоит полагать, что в этом есть угроза нашим интересам на Ближнем Востоке.



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.



4.10.2020 Источник - svpressa.ru

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