5 кыргызских партий (не прошедших в Парламент) не признают итогов выборов и объединяются для свержения лживой власти

08:12 05.10.2020

Лидеры пяти участвовавших в выборах партий заявили об объединении.

Согласно предварительным итогам, в Жогорку Кенеш проходят четыре партии из 16. Некоторые другие политобъединения выразили недовольство.



Лидеры пяти участвовавших в парламентских выборах партий заявили, что объединяются.



Видео, на котором главы партий "Мекен ынтымагы", "Чон казат", "Ордо", "Ыйман нуру" и "Реформа" говорят, что будут единой силой, опубликовано на Telegram-канале "Короче". Лидеры политорганизаций заявили, что выборы прошли нелегитимно и они будут требовать аннулирования итогов.



Начался ручной подсчет, официальные итоги объявят не позже 20 дней - ЦИК КР



Напомним, парламентские выборы прошли в Кыргызстане 4 октября, участвовали 16 партий. По предварительным результатам, семипроцентный барьер преодолели четыре партии: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Согласно набранным голосам и предварительным данным, первым двум партиям достается 91 место в Жогорку Кенеше из 120.



Сегодня на площади Ала-Тоо намечен митинг ряда партий.