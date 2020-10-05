Трампа отравили? - К.Душенов

08:43 05.10.2020

Трампа отравили?

покушения на жизнь президентов давно являются в США привычной частью соперничества элит

Константин Душенов



5 окт. 2020



Президент Трамп заболел коронавирусом. На фоне предвыборного политического хаоса в США это может радикальным образом изменить течение предвыборной кампании, да и сами президентские выборы в Америке теперь могут не состояться. Или состояться, но вовсе не с тем составом участников, что предполагался еще неделю назад.



Перейти к подкастам Завтра

В связи с этим вопрос: а может, Трампа отравили? А что? Разве такое предположение безосновательно? Ведь политические враги столько раз публично желали ему самой злой смерти…



В последние годы западные СМИ усиленно лепят из России образ этакого заповедника "кровавой гэбни", где политические убийства, совершаемые с ведома самых высоких государственных чиновников, являются чуть ли не ежедневной нормой жизни. Началось все с т.н. "дела Литвиненко", бывшего полковника ФСБ, эмигрировавшего в Англию и там, якобы, отравленного радиоактивным изотопом полония коварными путинскими чекистами. В 2018 г. в той же Англии произошло знаменитое "отравление Скрипалей", когда бывший сотрудник ГРУ и по совместительству разоблаченный агент британских спецслужб Сергей Скрипаль с дочерью Юлией, якобы, стали жертвами профессиональных убийц из России, которые отравили их нервно-паралитическим газом "Новичок". Как и в случае с Литвиненко, доказательств не было никаких. Но они для западного Агитпропа были и не нужны: главное, появился повод очередной раз закатить истерику по поводу "русского коварства". В 2020 году новым поводом для этого стало анкдотическое "отравление Навального", которого, - на этот раз, уже по версии Берлина, - вошедшие в вкус путинские сатрапы траванули "новичком" прямо в России, хотя затем, почему-то, сами же и вывезли в Германию…



Идиотизм таких обвинений для непредвзятого наблюдателя очевиден. Но кому они нужны на Западе, эти непредвзятые наблюдатели!



Притом, сам Запад напрочь не желает замечать вполне доказанные и широко известные политические убийства, совершенные в интересах совсем другой страны – Соединенных Штатов Америки. Еще и двух недель не прошло, как президент Трамп публично признал, что у него уже был готов приказ на устранение президента Сирии Асада. А в начале нынешнего года он отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, прибывшего в соседний Ирак с официальным визитом. Почтеннейшая публика, слегка напрягшись, может вспомнить еще имена Слободана Милошевича, Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи…



₽



Нужна накатка на основу? Заходите

Печать и обработка изображений, ксерокопирование. Круглосуточно! Пр. Мира

Узнать больше

ru-cafe.ru

Кстати говоря, во внутренней жизни США политические убийства тоже изначально являются привычной частью соперничества американских элит. Вспомним историю. Еще в далеком 1835 году было совершено первое покушение на президента США - Эндрю Джексона. В 1865 году Авраам Линкольн был застрелен из-за финансовых противоречий (проще говоря, за организацию правительственной эмиссии доллара, которая ущемила интересы частных банков). В 1881 году планы по реформированию финансовой системы страны, а также жесткие решения по коррупционным схемам стоили жизни еще одному президенту США, Джеймсу Гарфилду. В начале ХХ века два покушения на свою жизнь пережил Теодор Рузвельт, а самым громким политическим убийством прошлого века стал, конечно, в 1963 году расстрел президента Джона Кеннеди. Через пять лет, в самый разгар успешной предвыборной кампании 1968 года, был убит его брат, Роберт Кеннеди. А за два месяца до этого снайпер застрелил друга и политического соратника Роберта, идейного лидера американских негров Мартина Лютера Кинга. Нобелевского, кстати говоря, лауреата…



Традиция кровавой расправы с политическими оппонентами до сего дня процветает в США совершенно беспрепятственно. Самое удивительное, что в американском обществе, похоже, никто не заинтересован в их расследовании. Причем, странные смерти настигают не только политиков, но и руководителей тех самых американских спецслужб, которые, по всеобщему убеждению западных экспертов, являются самыми сильными и эффективными спецслужбами в мире. Так, непонятной и загадочной осталась в 1996 году смерть экс-директора ЦРУ Уильяма Колби, имевшего много влиятельных врагов, в том числе и внутри того самого ведомства, которое он когда-то возглавлял….



В 2004 году с разницей всего в два месяца умерли два юриста, расследовавшие махинации членов президентского семейства Бушей. А в июле того же года прокурор Тельма Кольбер, расследовавшая это дело, утонула в бассейне.



На таком фоне вполне обоснованным является вопрос: а действительно ли президент Трамп болен коронавирусом? А не подмешали ли ему, случаем, в кока-колу какой-нибудь американский "новичок"?



Нет ответа! Никто и никогда, похоже, этого достоверно не узнает.



Ну, а нам в России остается радоваться тому очевидному факту, что при всех недостатках нынешнего политического устройства страны, такого рода вашингтонские сценарии в современной Москве практически невозможны…



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!