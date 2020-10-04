США не позволили Эрдогану и грекам затеять еще одну войну, - В.Малышев

08:51 05.10.2020

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 04.10.2020 |

О политике президента Трампа для Европы



Как сообщила пресс-служба НАТО, Греция и Турция договорились о создании двустороннего механизма по предотвращению военных конфликтов в Восточном Средиземноморье. Турецкая газета Sözcü информирует, что в Министерстве национальной обороны Турции сообщили о достижении военными делегациями Турции и Греции взаимопонимания по "общим принципам".



После этого на саммите ЕС решили не вводить пока против Турции санкции за ее действия в Средиземном море. Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции заявил, что Брюссель "хочет дать шанс политическому диалогу в общих интересах". При этом Мишель подчеркнул, что ЕС выражает солидарность с Грецией и Кипром, которые возмущены действиями Турции, а Урсула фон дер Ляйен отметили, что санкции могут быть введены в любой момент, если Анкара "предпримет односторонние действия".



Карикатура из Катимерини



Как сообщило агентство АМНА, греческий премьер Мицотакис выразил "полное удовлетворение". А Анкара отозвало свое судно, которое начало исследование в исключительной экономической зоне Кипра. У Эрдогана сейчас другие заботы – прежде всего, война в Карабахе.



Короче говоря, американцы цыкнули на союзников, и те на время примолкли. Перед договоренностью турок с греками в Греции побывал госсекретарь США Майк Помпео, он-то и показал, кто в доме хозяин. Для начала Помпео посетил Салоники на севере Греции; здесь неподалеку, в порту Александруполис, американцы создают новую военную базу и собираются устроить центр транспортировки в Европу своего СПГ.



Затем у Помпео прошли переговоры с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом. Как явствует из совместного американо-греческого заявления, США приступили к сколачиванию в Средиземноморье нового блока под своей эгидой в составе Кипра, Греции, Израиля и самих себя. А в отношении греко-турецкого конфликта заявление Помпео / Дендиас отмечает, что "Соединенные Штаты и Греция разделяют взгляды на Восточное Средиземноморье".



Итак, Вашингтон не допустил перекоса в Восточном Средиземноморье в пользу Турции.



Визит Помпео в Грецию проходил в подчеркнуто дружественной обстановке. В Салониках госсекретарь США посетил местный Еврейский музей и встретился с еврейской общиной города, отметив с ней праздник Йом Кипур. А его поездка на остров Крит началась со встречи с греческим премьером Кирьякосом Мицотакисом в семейном доме последнего. Отобедав с Мицотакисом, Помпео посетил с ним военные базы в заливе Суда.



"Обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США расширяет его действие в области нашей общей оборонной промышленности, включая модернизацию 84 самолетов F-16, а также совместные программы и очень важные совместные инвестиции в греческие верфи", – отметил греческий премьер. Помпео же заявил, что отношения между двумя странами "находятся на пике" и охарактеризовал Грецию как опору стабильности в регионе. Американский госсекретарь объявил о постоянной швартовке военного корабля USS Hershel "Woody" Williams на базе на Крите. "Это стратегическая позиция", – подчеркнул госсекретарь.



"Наше сотрудничество в сфере безопасности сегодня особенно важно, поскольку Россия продолжает играть дестабилизирующую роль в регионе, особенно в Ливии, – сказал Помпео. – Мы также договорились с [греческим] премьер-министром изучить возможности дальнейшего сотрудничества, имея в виду противостояние вызовам, которые бросает Россия своим пагубным воздействием – таким, как распространение дезинформации о пандемии и попытка интегрировать в свои планы православную церковь". Примечательное заявление.



Посещение Майком Помпео военных объектов на Крите обозреватели расценили как подтверждение того, что сюда США перемещают из Турции свою военную базу Инджирлик (там имеется и американский ядерный арсенал). Глава подкомитета Сената США по международным отношениям по Европе Рон Джонсон говорил в сентябре, что США рассматривают в качестве замены Инджирлику базу в бухте Суда (северо-западное побережье Крита).



В октябре прошлого года Помпео уже посещал Грецию и подписал в Афинах бессрочное соглашение о сотрудничестве в области обороны, предусматривающее размещение трех новых военных баз США в Греции дополнительно к расширению инфраструктуры военной базы в Суде.



Американцы обхаживают Грецию, чтобы использовать ее территорию при решении важной стратегической задачи – вытеснении российского газа из Европы. Об этом Помпео заявил в интервью Афинскому агентству новостей АМНА: "Политика президента Трампа для всей Европы заключается в укреплении ее возможностей за счет диверсификации набора источников энергии, чтобы не зависеть от России и Газпрома".



Греки, правда, понимают происходящее не так, как Помпео. Во время пребывания госсекретаря в Салониках жители этого города организовали демонстрацию протеста и сожгли около американского консульства флаг США.