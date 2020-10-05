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Сын экс-кремлевской помогайки Суркова оказался владельцем британского инвест-фонда
09:18 05.10.2020

Сын Владислава Суркова оказался резидентом Испании и основателем британского инвестфонда

Артем Лукоянов - приемный сын бывшего замглавы администрации президента и руководителя аппарата правительства Владислава Суркова - основал в Великобритании инвестиционный фонд и оказался резидентом Испании, выяснило "МБХ медиа".

В базе юридических лиц Великобритании "МБХ медиа" обнаружило, что Артем Лукоянов 1987 года рождения 7 февраля этого года стал партнером в товариществе с ограниченной ответственностью AA Plus Wealth Management. Юрлицо было учреждено за день до этого - 6 февраля - россиянином Александром Дмитренко и компанией Nave Magna Ltd.

На сайте AA Plus Wealth Management говорится, что это частный инвестиционный фонд, под управлением которого находятся 5 млн евро. Там же сказано, что Артем Лукоянов является основателем фонда, а Александр Дмитренко - основателем и управляющим. Оба они, согласно базе юрлиц, являются резидентами Испании. То, что основатель инвестфонда тот самый Лукоянов, подтверждают фото со страницы фонда и его страницы в Facebook, а также сам адрес страницы в соцсети - artemsurkovmail.

Подробнее о деятельности сына Суркова читайте тут -
https://mbk-news.appspot.com/suzhet/priemnyj-syn-surkova/

Источник - mbk-news.appspot.com
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