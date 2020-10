Сын экс-кремлевской помогайки Суркова оказался владельцем британского инвест-фонда

09:18 05.10.2020

Артем Лукоянов - приемный сын бывшего замглавы администрации президента и руководителя аппарата правительства Владислава Суркова - основал в Великобритании инвестиционный фонд и оказался резидентом Испании, выяснило "МБХ медиа".



В базе юридических лиц Великобритании "МБХ медиа" обнаружило, что Артем Лукоянов 1987 года рождения 7 февраля этого года стал партнером в товариществе с ограниченной ответственностью AA Plus Wealth Management. Юрлицо было учреждено за день до этого - 6 февраля - россиянином Александром Дмитренко и компанией Nave Magna Ltd.



На сайте AA Plus Wealth Management говорится, что это частный инвестиционный фонд, под управлением которого находятся 5 млн евро. Там же сказано, что Артем Лукоянов является основателем фонда, а Александр Дмитренко - основателем и управляющим. Оба они, согласно базе юрлиц, являются резидентами Испании. То, что основатель инвестфонда тот самый Лукоянов, подтверждают фото со страницы фонда и его страницы в Facebook, а также сам адрес страницы в соцсети - artemsurkovmail.



