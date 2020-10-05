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АрмАрмия накрыла ракетами азер-аэродром в Гяндже
09:27 05.10.2020

Карабах заявил об уничтожении азербайджанского военного аэродрома

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) после обстрела своей столицы Степанакерта нанесли удар по военным объектам в городах Азербайджана.

Нагорный обвал: в ход идет все более тяжелое вооружение
Армения и Азербайджан пока задействовали далеко не все свои боевые возможности
В частности, уничтожен военный аэродром в Гяндже, заявили в НКР.

Президент Карабаха Араик Арутюнян заявил, что обстрел будет продолжаться.

"Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь", - написал он в Facebook.

Ответственность за происходящее Арутюнян возложил на азербайджанское руководство.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило об обстрелах города Гянджа и Физулинского района. В ведомстве сообщили, что стрельба по ним ведется из Армении. Кроме того, Баку утверждает, что артиллерийскому обстрелу с территории Нагорного Карабаха подверглись сопредельные села Агдамского и Тертерского районов, передает ТАСС.

Ранее Азербайджан также сообщал об обстреле городов Тертер и Горадиз, прилегающих к Нагорному Карабаху, со стороны Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта).

Армения со своей стороны заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Источник - известия
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