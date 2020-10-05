"Чьих будешь?". Кадровая политика в Казахстане формируется по множеству критериев.., - Д.Ашимбаев

09:30 05.10.2020 Данияр Ашимбаев: Кадровая политика в Казахстане формируется по множеству критериев, большинство которых, мягко говоря, далеки от тех норм, которые прописаны в законе, и моральных норм, о которых любит говорить политическое руководство страны



Данияр Ашимбаев, Turan-Press, 4 октября 2020



Кадровая политика в Казахстане формируется по множеству критериев, большинство которых, мягко говоря, далеки от тех норм, которые прописаны в законе, и моральных норм, о которых любит говорить политическое руководство страны. Есть, конечно, те, кто попал во власть в "соответствии с принципами меритократии", но это больше становится пропагандистским штампом. Власть, в принципе, нуждается в сочетании двух факторов - лояльности и компетентности. И как бы не ругали ее за непрофессионализм, редкий руководитель будет выдвигать откровенно слабого чиновника. В свое время того же Тасмагамбетова критиковали за то, что при нем акимом района стал сын Сергея Кулагина. Но, надо понимать, что Тасмагамбетов не доверил бы район человеку, не имеющему никакой подготовки. Ответственность за провалы будет нести не Кулагин, а сам Тасмагамбетов, каким бы отец или дяди молодого акима не были б руководителями.

Это касается на самом деле очень многих.

Случаев покупки должностей на самом "верху" не так уж много. Чиновничья молва, помнится, зафиксировала, что в середине 90-х один молодой человек стал министром за целых 40 тыс. долларов, но, если это и правда, то и вложения были "отбиты", и при этом показал он себя вполне способным руководителем. Да, порой бывают проблемы с родней, от помощи которой отказаться сложно, а рисков - и не только репутационных - у нас множество. Но это уже скорее культурная традиция.

Ссылаться на мировой опыт бессмысленно: там тоже всего хватает. В США, правда, очень давно, одного президента застрелил обиженный претендент на должность консула в Париже, полагавший, что ему как активисту победившей партии кадровое вознаграждение априори положено. И проблему с кумовством или раздачей должностей в качестве вознаграждения не преодолели толком ни одна страна в мире.

Вернемся к нашим кадрам. Считалось, что в советское время никакого кадрового закулисья не было и все были честные и порядочные. Были. Большинство, но не все. Был и трайбализм, и непотизм, и коррупция. В свое время в республике за взятки были осуждены и председатель Верховного суда, и первый зампред Совета Министров, и многие лица рангом пониже. И много раз критикуемая политика "командных перемещений" тоже была. Многие хвалили того же Еркина Ауельбекова (и было за что), но при нем с севера в Кзыл-Орду было перемещено несколько десятков руководящих работников из Тургая.

В самом командном принципе есть свои плюсы. Аким или министр принимает в основном политические решения и, как правило, исходит из того, что, если его передвинули по горизонтали, то предшественник с работой не справился. Для этого и нужна команда - оперативно взять под контроль вертикаль управления регионом или отраслью, обеспечить полноту информации и быстро приступить к работе. Если есть готовый финансист, юрист, кадровик или пресс-секретарь, то проще поручить им на новом месте работе знакомый фронт работы с тем, чтобы взяться на стратегию.

Это в целом плюс, но, нужно признать, что наши султаны возят с собой не 5-6 соратников, а путешествуют дружинами, в штате которых значатся и бии, и кучеры, и гетеры, и основным нукерам надо улус в кормление предоставить, чтобы лучше работали. Это со стороны кажется, что никто ничего не видит и не замечает. Аппарат да и население тут же становится "в курсе", чем дышит новый вождь, кто к нему заходит, кого заводит и так далее. Главное, чтобы работали хорошо. Или хотя бы нормально. Ну, или просто меньше воровали. Критерии нормальности имеют свою динамику и не всегда положительную.

В командном принципе работы главным минусом является то, что подрываются перспективы продвижения местных по пресловутым "социальным лифтам". Вроде местный чиновник уже готов к повышению, но вырасти не куда - на верхнем этаже сидит дружина из соседнего региона. Со своей традицией и мифологией. Вспомнилось, как в свое время писали, что Рюрик приехал на Русь не один, а со своими братьями Синеусом и Трувором. Потом возникло мнение, что это не собственные имена, а искаженные шведские слова, обозначающие "свой род" и "верную дружину". Тут споры идут до сих пор, но суть остается понятной.

Рассмотрим несколько министерств и регионов для примера. Взять министра энергетики Нурлана Ногаева, который много лет двигался в фарватере Бактыкожи Измухамбетова. Ногаев долгое время работал вместе с ним в ТОО "Казахтуркмунай", НК "КазМунайГаз", Министерстве энергетики и минеральных ресурсов, акимате ЗКО. В 2012 году Измухамбетов стал акимом Атырауской области, оставив ЗКО Ногаеву. В 2016 году Измухамбетов был избран депутатом, передав Атырау Ногаеву. Нефтяники тогда шутили, что следующим спикером Мажилиса обязательно будет Нурлан Ногаев. Однако спикерство Измухамбетова было скоротечным, и в итоге он возглавил Организацию ветеранов, а Ногаев проработав несколько лет акимом стал министром энергетики. Команда у него уже была своя и вместе с ним в министерство перешел Жумабай Карагаев, в прошлом работавший заместителем акима Атырау, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, затем заместителем акима Атырауской области. Карагаев стал вице-министром. А стратегически важный департамент внутреннего аудита Минэнерго возглавил Руслан Бектемир, который сначала работал начальником управления экономики и бюджетного планирования, руководителем управления государственных закупок акимата ЗКО, а потом перебрался в Атырау в качестве председателя Ревизионной комиссии по области.

Вслед за ветераном Бердыбеком Сапарбаевым в Жамбылскую область перешел Ержан Жилкибаев, которым был у Сапарбаева руководилем апппарата в ВКО, затем заместителем в Министерстве труда и социальной защиты населения. Он стал заместителем акима. Заместителем руководителя аппарата акима был назначен Канат Кульшманов - бывший пресс-секретарь Сапарбаева как акима Актюбинской области и министра труда.

Вслед за Алтаем Кульгиновым в столичный акимат перешли в качестве заместителей бывший заместитель акима Уральск и руководитель управления строительства ЗКО Алтынбек Кайсагалиев и депутат Мажилиса Бахтияр Макен, работавший у Кульгинова замом в Уральске. Кроме того, Кайсар Манкараев - бывший заместитель акима Уральска и руководитель управления экономики и бюджетного планирования ЗКО, в Нур-Султане стал руководителем управления стратегического и бюджетного планирования. Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Олжас Алишев был назначен зампредом правления СПК "Astana". Кайсагалиев, впрочем, через год был отправлен в отставку из-за нарушения его женой карантина.

Вслед за Умирзаком Шукеевым в Туркестан потянулась огромный караван сотрудников канцелярии премьер-министра, Минсельхоза и холдинга "КазАгро". Заместителями стали Улан Тажибаев (бывший советник вице-премьера Шукеева, руководитель ФНБ "Самрук-Казына", председатель правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр"), Жолдымурат Аманбаев (директор департамента кадрового и административного обеспечения МСХ) и Сакен Калкаманов (бывший пресс-секретарь "КазАгро", начальник управления по связям с общественностью МСХ и член правления ТОО "КазАгроМаркетинг"). Акимат Кентау возглавил Даурен Махажанов (ранее - председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" и зампред правления "КазАгро"). Главой УК СЭЗ "TURKISTAN" стал Жумагали Мунжасаров, в прошлом - советник вице-премьера Шукеева, управляющий директор ФНБ "Самрук-Казына", член правления "КазАгро".

В Алматы вместе с бывшим премьером и главой АП Сагинтаевым прибыли бывший советник президента Ержан Бабакумаров (стал замом акима), бывший заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра Талгат Сарсенбаев (руководитель аппарата акима), бывшие инспектор секретариата руководителя АП Данияр Ахметов и заместитель заведующего секретариатом руководителя АП Казбек Рымжанов (заместители руководителя аппарата акима), бывший эксперт Центра анализа и прогнозирования АП Асет Мукажанов (пресс-секретарь акима), бывший заведующий секретариатом руководителя АП Алмас Батанов (руководитель Управления стратегии и бюджета Алматы).

Такие списки можно продолжать.

Как я уже говорил, главное - чтобы работали и желательно хорошо. Но процесс должен быть подконтрольным, иначе в какой-то момент лояльность шефу начинает подменять множество иных соображений. Очень важный момент, чтобы команды не разрастались до безумных размеров, поглощая не только вакансии, но и бюджеты. Источник - nomad.su

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