 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УзбПокояние. Хокимов районов, получивших "неуд", заставили публично каяться перед населением
10:27 05.10.2020

Хокимы и руководители секторов районов, получивших "неудовлетворительную" рейтинговую оценку социально-экономического развития, попросили прощения у населения и пообещали исправить ситуацию. Всего сообщалось о 33 "красных" районах и городах. Первыми с извинениями выступили главы Касбинского, Тамдынского, Канимехского и других районов.

С 1 мая в Узбекистане действует система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов. В рамках системы впервые были изучены экономические показатели, среда поддержки бизнеса, инфраструктура и уровень использования ресурсов в районах и городах.

По итогам анализа территориальным единицам были присвоены категории "хорошая", "средняя" и "неудовлетворительная" исходя из состояния развития предпринимательства. Ситуация признана "хорошей" в 48, "средней" - в 119 и "неудовлетворительной" - в 33 районах и городах.

Руководители секторов Касбинского района. Фото: УзА.

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Касбинский район Кашкадарьинской области по 13 показателям оказался ниже других районов в рейтинге.

Хоким Касбинского района Тухтамурод Мейлиев от имени руководителей четырех секторов принес извинения 197-тысячному населения района за то, что регион попал в "красную" зону по итогам рейтинга 2019 года, сообщила администрация области.

"Если блогеры, уважаемые депутаты, население района дадут нам еще один шанс, окажут нам доверие, мы исправимся, сделаем выводы из критического анализа, постараемся исправить положение, не оставаясь равнодушными к завтрашнему дню района. Просим прощения и просим оказать нам доверие", - заявил он.

Тухтамурод Мейлиев пообещал до конца года добиться того, чтобы район перешел в "желтую" категорию, а по итогам первого полугодия 2021 года - в "зеленую".

Фото: "Узбекистан 24".

Хоким Тамдынского района Навоийской области Кайрат Алдабергенов сообщил, что в регионе функционирует только один банк - Народный банк. Он пообещал до конца года добиться того, чтобы район перешел в "желтую" категорию, а в следующем году - в "зеленую". По его словам, в текущем году планируется реализовать 10 проектов на сумму 50,9 млрд сумов, а в 2021 году - 18 промышленных проектов на 199,5 млрд сумов.

"В том, что Тамдынский район оказался на самом последнем месте в рейтинге, виновата в основном команда под моим руководством. Я прошу прощения у населения района. Обещаю, что в будущем мы не допустим таких недостатков, а также реализуем поставленные цели", - заявил он, согласно сюжету телеканала "Узбекистан 24".

Руководители секторов пообещали покинуть должности в случае невыполнения обязательств.

Фото: "Узбекистан 24".

Хоким Канимехского района Навоийской области Муратхан Эгамкулов также принес извинения и рассказал о планах развития района.

"Где-то у нас были недостатки, где-то у нас не было действий. Сегодня мы с руководителями четырех секторов просим прощения у населения за то, что оказались в таком положении. Поскольку народ имеет право на хорошую жизнь, мы непосредственно за это ответственны. Взяв ручки, мы определили планы по направлениям: что и где производить, как вывести людей из бедности, работаем по экспорту. В эпоху ренессанса, если мы не можем с этим справиться, то должны освободить места тем, кто это может сделать", - заявил он.

Как сообщает Kun.uz, "дорожные карты" по выводу районов из "красной" категории рейтинга также представили руководители секторов Мархаматского района Андижанской области и Янгикурганского района Наманганской области. Кроме того, прощения у населения попросил хоким Балыкчинского района Андижанской области. "Халк сузи" сообщает о совещании в хокимияте Шафирканского района Бухарской области, посвященном этому же вопросу.

По данным Zarnews.uz, 6 октября в Самаркандской области ожидается выступление руководителей секторов Пахтачинского, Кушрабатского и Пайарыкского районов, которые расскажут, почему районы получили "неудовлетворительную" оценку социально-экономического развития.

В начале января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявлял, что извинения не избавят провинившегося государственного служащего от наказания.

"Вчера по телевизору видел интервью министра высшего и среднего специального образования Инома Маджидова после заседания в Генеральной прокуратуре. Говорит: „Да, я допустил ошибку, прошу прощения". Извинениями дела не решаются, все должны отвечать перед законом. Три года прощали, хватит! Прошло это время. Теперь не отделаться просто извинением, примем законные меры", - сказал глава государства.

В июле хокимы всех 11 районов Ташкента выступили с обращением к жителям и попросили прощения за недостаточную работу, проделанную в борьбе с коронавирусом.

За массовые сносы в июле 2019 года после критики президента извинялись бывший хоким Ферганской области (ныне вице-премьер) Шухрат Ганиев, бывший хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев (ныне хоким Зарбдарского района Джизакской области) и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.

Источник - gazeta.uz
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