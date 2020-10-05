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|Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
10:52 05.10.2020
5 октября 2020, Бишкек - Анастасия БЕНГАРД
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыть свои двери для учащихся 2-6-х классов с завтрашнего дня. Об этом сегодня 24.kg сообщил главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев.
"В связи с ростом заболеваемости мы добро не даем пока. В сутки по городу регистрируется 22-25 новых случаев коронавируса. В регионах в классах можно обеспечить дистанцию среди учащихся, а в столичных школах по 40-45 детей в классах, поэтому мы решили перестраховаться", - сказал он.
Когда учеба станет возможной в реальном режиме, Кубан Кундашев не ответил, сославшись на предупреждение Минздрава о второй волне заболеваемости COVID-19.
Новый учебный год в традиционном режиме начался только для учеников 1-х классов, все остальные учатся дистанционно.