Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября

10:52 05.10.2020

5 октября 2020, Бишкек - Анастасия БЕНГАРД



Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыть свои двери для учащихся 2-6-х классов с завтрашнего дня. Об этом сегодня 24.kg сообщил главный санитарный врач Бишкека Кубан Кундашев.



"В связи с ростом заболеваемости мы добро не даем пока. В сутки по городу регистрируется 22-25 новых случаев коронавируса. В регионах в классах можно обеспечить дистанцию среди учащихся, а в столичных школах по 40-45 детей в классах, поэтому мы решили перестраховаться", - сказал он.



Когда учеба станет возможной в реальном режиме, Кубан Кундашев не ответил, сославшись на предупреждение Минздрава о второй волне заболеваемости COVID-19.



Новый учебный год в традиционном режиме начался только для учеников 1-х классов, все остальные учатся дистанционно.