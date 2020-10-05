В Германии поставили памятник М.Горбачеву (видео)

14:22 05.10.2020

Пушков высмеял памятник Горбачеву в Германии



Памятник президенту СССР Михаилу Горбачеву, установленный в Германии, бездарный, заявил российский сенатор Алексей Пушков.



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Он отметил, что для Германии советский лидер "сделал неизмеримо больше, чем для своей страны", но монумент получился неудачным, и узнать в нем Горбачева невозможно.



"Не его лицо, не его фигура. Это, скорее, какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках, этакий немецкий Акакий Акакиевич, который вышел на улицу и никак не может решить, куда идти - в магазин или в пивную", - написал Пушков 5 октября в Telegram.



Сенатор обратил внимание и на предмет в руке статуи - молоток, отметив, что Горбачев никогда с собой ничего такого не носил.



"Сей монумент можно считать памятником безымянному немцу под названием "В нерешительности с молоточком". Нерешительность, пожалуй, единственное, что схвачено верно", - заключил Пушков.



Накануне в честь 30-летия со дня объединения ФРГ и ГДР в Дессау-Рослау открыли памятник Горбачеву, отметив вклад СССР в становление единой Германии.



Ранее Пушков назвал поглощение ГДР со стороны ФРГ еще одним подтверждением провала политики президента СССР.



