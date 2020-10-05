Бишкек. Протестующие с драками митингуют на площади Ала-Тоо

15:14 05.10.2020

На площади Ала-Тоо проходит митинг представителей партий, недовольных итогами выборов. LIVE



Бишкек (АКИpress) – Сторонники партий, которые не прошли в Жогорку Кенеш, 5 октября собрались на мирную акцию на площади Ала-Тоо.



Они выражают недовольство итогами парламентских выборов и не признают их.



В митинге участвуют представители партий "Социал-демократы", "Мекенчил", "Чон-Казат", "Ордо", "Реформа".



Во второй половине дня к ним присоединились "Республика", "Бир Бол", "Ата Мекен", "Замандаш" и другие.







17:11

К митингующим присоединяются граждане. Собравшиеся продолжают говорить о своих требованиях.

Бессрочная акция по непризнанию итогов выборов началась в 11 часов дня.



16:50

Женщина попросила толпу милиционеров не "проливать кровь".

Возле старой площади напротив памятника Ленина расположились сотрудники милиции. К ним подошла неизвестная женщина и призвала их "быть с народом".

Возле старой площади припаркован водомет с милицейскими номерами.



16:05

Перекрыт проезд на Старую площадь.



16:03

Очевидцы сняли на видео, как в город въезжает военная техника.



16:00

Митингующим начали раздавать маски и перчатки.



15:53

Некоторые участники митинга ходят с пакетами и убирают мусор.



15:50

Жениш Молдокматов отметил, что партия не признает итоги выборов.

"Мекеним Кыргызстан", кетсин! "Биримдик", кетсин! "Кыргызстан", кетсин! Сегодня несколько партий объединились, потому что не согласны с итогами выборов", - сказал он.



15:43

Рыскелди Момбеков призывает ЦИК признать выборы несостоявшимися в течение 24 часов.

"Или же мы уберем их. Пришли воры и бандиты. Пусть партии сдадут свои мандаты", - сказал он.



15:40

Мирлан Жээнчороев сообщил, что партия не признает итоги выборов.

"Такие выборы нам не нужны, мы требуем новых выборов. Давайте мы будем культурнее их, давайте покажем, какой мы созидательный народ. Пусть ЦИК признает выборы несостоявшимися", - сказал он.



15:35

Алтынбек Сулайманов сообщил, что не признает выборы.

Он отметил, что необходимо провести новые выборы, но без участия 3 партий, которые заняли первые места.



15:30

Жанар Акаев призвал создать оппозиционный блок и противостоять незаконным действиям.

"Давайте все собравшиеся партии объединимся и пойдем на выборы", - сказал Акаев.



15:10

Общее количество участников митинга превысило, по предварительным данным, превысило отметку в 3 тысячи.



15:00

К митингующим на площади гражданам начали присоединяться митинговавшие возле Театра оперы и балета представители партий. Возле театра были представители партий "Республика", "Бир Бол", "Ата Мекен".



14:50

Присутствуют граждане с плакатами.



14:30

Участник митинга обратился к мэру города Бишкек Азизу Суракматову и просит установить биотуалеты. По его словам, у него есть право проводить мирный митинг, и поэтому нужны биотуалеты.

"Если вы не будете выполнять свои обязанности должным образом, то и с вами разберемся", - сказал он.



14:00

Жапыкеев призвал всех не расходиться.

Один из участников митинга дал деньги со словами "Касса" и предложил купить участникам митинга питание.

"Это на воду и еду", - сказал Жапыкеев. Он призвал других тоже дать деньги сколько смогут.



13:55

Жапыкеев: Берите пример с Минска. Не нужно идти туда (к Белому дому). Такого беспредела не было при Атамбаеве, Акаеве, Отунбаевой, Бакиеве. Две партии взяли 90 мандатов. Что это такое? Давайте стоять на своем до конца. Где Бутун Кыргызстан? Взяли несколько мандатов и все что ли? Не уходите, сейчас другие партии присоединятся к нам.

Митингующие сообщают, что к ним едут из регионов их сторонники.



13:45

Ряд представителей Реформы и Чон Казата у Исторического музея обсуждают дальнейшие шаги. В это время их коллеги также продолжают выступать на площади Ала-Тоо.

Они призывают собравшихся и тех, кто хочет присоединиться к митингу, не поддаваться провокациям. Митинг мирный, отметили они.



13:40

За кулисами произошла очередная стычка между собравшимися. Из толпы, где стоят выступающие, вывели Жапыкеева и других



13:30

Произошла перепалка и потасовка с членом партии "Чон-Казат" Сыймыком Жапыкеевым.

Жапыкеев пытался взять микрофон, ему не хотели давать.



13:20

Очевидцы сообщают, что у парка Панфилова стоят автобусы с милиционерами.

В сквере расположились силовики в полном обмундировании.



13:00

Одна из выступающих пригрозила революцией, если не будут выполнены требования собравшихся. "Мы посадим всех 120 депутатов, экстрадируем Бакиева, Акаева", - сказала она.

Собравшиеся попросили модератора выключить ей микрофон, так как требования собравшихся совсем другие. Некоторые участники митинга подозревают, что она провокатор.



12:47

Перед собравшимися продолжают выступать представители партий.

Кундуз Жолдубаева призвала объединиться все партии, которые не признают выборы.

Айжан Мырсан: "Нас обратно обманули, у нас украли голоса".

Давайте не будем разрушительной силой, давайте будем созидательной силой, сказал Эркин Нурбаев.



12:15

На площади Ала-Тоо собрались представители партий "Социал-демократы", "Мекенчил", "Чон казат", "Реформа", "Мекен Ынтымагы".

По словам лидера партии "Мекен Ынтымагы" Темирбека Асанбекова, 5-6 партий намерены принять меморандум о сотрудничестве. Все эти партии не признают итоги выборов.



12:10

Неизвестные лица взяли рупор и попросили собравшихся уйти от монумента, так как это символ борьбы чистого с грязным.

"Тут пролита кровь наших близких", - кричат люди, которые представляются членами общественных объединений "Айкол Ала-Тоо", "Мекен шейиттери"

Началась потасовка.

В результате толпа поделилась на две стороны: представители "Мекен шейиттери" остались у монумента, представители партий ушли на площадь Ала-Тоо.



11:45

Собралось порядка 100 человек. К этому времени выступили кандидат от партии "Социал-демократы" Ирина Карамушкина и представитель партии "Мекенчил" Мелис Аспеков.

На месте собрались порядка 100 человек.



11:20

По словам члена партии Кадыра Атамбаева, были проведены переговоры с другими партиями, которые также не признают итоги выборов.

В ночь на 5 октября ряд партий сделали заявление, что не признают итоги выборов. В парламент, по предварительным итогам голосования, проходят 4 партии.

На площади собрались более 50 человек.