Мечта против движения: кто победит на парламентских выборах в Грузии, - И.Кармазин

15:15 05.10.2020

Мечта против движения: кто победит на парламентских выборах в Грузии

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Игорь Кармазин



31 октября в Грузии выберут новый парламент. Правящая партия "Грузинская мечта" олигарха Бидзины Иванишвили рассчитывает победить в третий раз подряд. Главная оппозиционная сила - Единое национальное движение Михаила Саакашвили. Бывший президент уже объявил, что в случае успеха займет пост главы правительства. "Известия" разбирались в ситуации.



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Фаворит парламентских выборов - "Грузинская мечта". До этого партия побеждала в кампаниях 2012 и 2016 годов, а теперь рассчитывает на третий успех подряд. Победа станет беспрецедентной для страны - "Союз граждан Грузии" (СГГ) Эдуарда Шеварднадзе и Единое национальное движение Михаила Саакашвили занимали первое место на парламентских выборах только по два раза.



Лидер "Грузинской мечты" олигарх Бидзина Иванишвили обещает придерживаться прозападного внешнеполитического курса. "Мы выбираем европейский и евро-атлантический путь, должны быть ближе к НАТО. Я благодарю западных друзей, которые годами поддерживали Грузию и грузинский народ, благодарю Евросоюз, стратегического партнера Соединенные Штаты Америки", - отметил он на церемонии представления мажоритариев.



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Олигарх обещает также "использовать все рычаги" для объединения страны. "Мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения мы вернем к себе наших абхазских и осетинских братьев", - говорит Иванишвили, хотя не уточняет, как именно собирается добиться объединения.



Главными достижениями лидер "Грузинской мечты" считает стабилизацию внутриполитической обстановки и победу над коронавирусом. "Страна избежала больших потрясений. Мы внесли вклад в то, что Грузию называют зеленой зоной, свободной от вируса. Кризис показал, что бразды правления в надежных руках", - подчеркивает он.



Эпидемиологическая обстановка в Грузии действительно лучше, чем у соседей. В стране 6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, в Азербайджане более 40 тыс. заболевших, в Армении - более 50 тыс. Успеху способствовало введение режима жесткой изоляции. Оппозиция пыталась сорвать карантин, проводя митинги и массовые сборища под предлогом раздачи масок, но существенно эти выступления на ситуацию не повлияли.



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Побег из Украины



Сложности "Грузинской мечте" создает новая избирательная система. Раньше граждане Грузии выбирали равное число депутатов по партийным спискам и в одномандатных мажоритарных округах. Теперь выборы пройдут по новой формуле: 120 депутатов выберут по партийным спискам, только 30 - по мажоритарным округам. Кроме того, барьер для прохождения партий в парламент снижен до 1% (прежде было 3%). Считается, изменения выгодны оппозиции. Раньше "Грузинская мечта" могла добрать необходимые голоса среди мажоритарщиков, теперь это сделать сложнее.



Другая проблема - тяжелое экономическое положение. Согласно данным Национальной службы статистики, 19,5% граждан находятся за абсолютной чертой бедности. Безработицу и рост цен избиратели называют главными проблемами. Усугубил ситуацию карантин. Самый тяжелый удар пришелся на туристическую отрасль, которая за семь месяцев с начала года недополучила $1,4 млрд. Считается, что к докризисным показателям республика вернется только в 2022 году.



Главный оппонент "Грузинской мечты" - Единое национальное движение (ЕНД) Михаила Саакашвили. Сам бывший президент давно покинул страну, на родине ему предъявлен ряд обвинений по нашумевшим делам, его обвиняют в том числе в растрате бюджетных средств и разгоне акции оппозиции в Тбилиси в 2007 году. Саакашвили давно обосновался на Украине, где возглавляет Исполнительный комитет реформ.



Накануне грузинских выборов он, однако, объявил о возвращении домой. Соратники тут же решили, что в случае успеха именно Саакашвили займет должность главы правительства. Но дальше слов дело у бывшего президента не пошло. Попыток вернуться на родину он не предпринял. Окончательно запутал избирателей, когда сообщил, что готов стать премьер-министром только на два года. После этого якобы снова вернется на Украину.



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Вторая по влиятельности оппозиционная политсила - "Европейская Грузия" (ЕГ). Партия отклонила предложение Саакашвили об объединении с ЕНД. "Эта идея была изначально неприемлема… Было бы разумно договориться по мажоритарным кандидатам, то есть ЕГ и НД оставались бы конкурирующими партиями по пропорциональной системе выборов, а в мажоритарной части координировали бы свои действия. Но ЕНД не согласилось", - заявил лидер ЕГ Гига Бокерия. Партия в своей предвыборной агитации упирает на вопросы экономики: обещает снизить налоги, создать 100 тыс. рабочих мест, в два раза увеличить пенсии.



Битва за процент



"Грузинская мечта" лидирует во всех соцопросах, в том числе проведенных по заказу оппозиционных телеканалов. Согласно опубликованным данным, ГМ набирает от 33 до 55%. Прогнозируемый результат ЕНД - 16–19%, "Европейская Грузия" получает 5%.



В регионах ситуация накаляется. 28 сентября в селе Садахло в ногу ранили активиста "Европейской Грузии". Инцидент произошел, когда мужчина расклеивал предвыборные плакаты. Днем позже массовая драка произошла в предгорном регионе Квемо Картли. В результате потасовки пострадали несколько человек, двух активистов госпитализировали.



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Эксперты считают, что "Грузинская мечта" одержит убедительную победу. "Иванишвили доминирует в грузинской политике. Его фигура устраивает посольства Великобритании и США, представительство НАТО. Поэтому принципиально расклад сил после выборов не изменится. Глобальные изменения политического ландшафта могли бы произойти, если бы в страну попытался вернуться Саакашвили. Но у него дальше заявлений дело не пошло. А новых знаковых персон в оппозиции нет", - говорит "Известиям" политолог Артур Атаев.



Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, что "Грузинской мечте" важно не просто победить, а получить большинство голосов. В этом случае партия сможет самостоятельно сформировать правительство. "Если большинство набрать не удастся, то придется вступать в коалицию, и тут партия Иванишвили может оказаться в одиночестве. Объединение с Единым национальным движением и "Европейской Грузией" невозможно из-за многолетнего антагонизма", - говорит эксперт. Он не исключает уличных выступлений после подсчета голосов. "Проигрыш третьих парламентских выборов подряд для сторонников Саакашвили будет чувствительным, поэтому они могут пойти на обострение", - говорит эксперт.