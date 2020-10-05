Новый набег Бората на имидж Казахстана

15:26 05.10.2020 Автор: Тимур Исаханов



"Раньше я училась видеть человеческую подлость.

Теперь я учусь ее не замечать".

Юлия Стрижкина



Первый фильм комика Саши Барона Коэна в образе якобы казахского журналиста Бората Сагдиева многим в Казахстане открыл глаза. Оказывается, типовой житель современного мира легко манипулируем и способен поверить в любую ахинею, если все это правильно оформить, упаковать и донести в соответствии с опробованными технологиями и алгоритмами.



Поэтому все – от Акорды до подключенных к интернету аулов – заметно напряглись в связи с сиквелом про Бората, который Коэн анонсировал с фейкового аккаунта правительства Республики Казахстан.



В карьере Саши Барона Коэна первый фильм "Борат" оказался самым денежным проектом, в сравнении с затраченными средствами. Так, тем же простодушным жителям румынской деревни, которые играли для него "казахов", платили всего по пять долларов.



Псевдодокументальный фильм "Борат" разочаровал даже отпетых казахстанских оппозиционеров. Они ожидали увидеть в нем сатиру на помпезные стройки Астаны, бичевание язв и пороков современного государства и общества, а увидели голимую пургу. Местами смешную и креативную, однако не имеющую никакого отношения к реальности. А потом, когда они обивали пороги западных фондов и НПО в поисках грантов на политическое пропитание, то встречали в ответ радостные широченные улыбки и вопросы по формуле "а это правда, что у вас…" Вроде бы люди не от сохи и не из забоя, с подключением к Интернету, а кругозор как у выпускников второго класса церковно-приходской школы.



Аналитики увидели в первом "Борате" заказ на подрыв имиджевого, а с ним и политического капитала казахской элиты. Стоит напомнить, что фильм снят в 2006 году, то есть на пике назарбаевского капитализма.



Цены на "черное золото" – главную системообразующую субстанцию Казахстана – стояли высоко, а потому правящая элита купалась в нефтедолларах. Малый и средний бизнес не жаловался на коррупцию, мздоимство и лихоимство, поскольку платежеспособный спрос позволял не страдать от этих досадных и вместе с тем неизбежных издержек. Чтобы получить "Тойоту" из салона приходилось ждать до двух месяцев, ибо состоятельные люди находились в очереди.



В тот славный период нувориши из Казахстана просто шокировали контрагентов в Европе. Даже шейхи из нефтяных монархий Аравийского полуострова торговались при покупке элитной лондонской недвижимости в фешенебельных районах, а казахи – нет. Они покупали люксовые спорткары, чьи финансовые параметры даже для людей с фамилиями Ротшильд, Дюпон, Барух и Ферреро выглядели чрезмерным расточительством.



В Республике Казахстан того периода прочно укоренилось мнение, что за деньги можно "развести" любую проблему, а значит и достойное место в мировой элите вопрос вполне решаемый. Вот тогда-то и появился "Борат", выставляющий Казахстан отсталой, деиндустриализованной и убогой страной с шокирующими порядками.



Довольно посредственный фильм получил мощнейший промоушен. Мохнатая рука рынка провела его через широчайшую сеть кинотеатров коллективного Запада, превратив в оружие массового информационного поражения. Десятки миллионов долларов, к тому времени уже потраченные государственным руководством Казахстана на страновой PR, отлетели от фильма "Борат" как сливы от танка. Естественно, что вместе с ударом по имиджу Казахстана, серьезно девальвировались репутационный и политический капитал правящей элиты.



Власти Казахстана в 2006 году оказались в затруднительном положении. Запретительная реакция дала фильму "Борат" и Саше Коэну дополнительный импульс для "раскрутки" фильма. Проделанная работа со стороны прокатчиков и вообще "толкачей" ленты показала не только их профессионализм, но и однозначную многочисленность команды, которая действовала в активном взаимодействии с медийными и политическими ресурсами. Только когда Акорда развернула восприятие происходящего в формат реакции на тупую шутку, ажиотаж несколько спал.



В 2007 году Саша Барон Коэн заявил, что завершает использование образа Бората Сагдиева. Такое решение было вполне логичным, поскольку после успеха на ниве творчества и денег нужно придумывать что-нибудь новое, ибо нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Однако вдруг в режиме кочевого набега проходит информация, что уже 23 октября текущего года состоится премьера "Борат-2". Судя по тому, что полное название картины опять чудовищно длинное и нескладное, авторы решили воспроизвести прошлую матрицу. То ли сроки поджимали, то ли слухи о кризисе идей даже в заказном кинематографе оказались правдой.



Ясное дело, что за годы, прошедшие после выхода в свет "Бората-1", многие люди уже подзабыли картинки "Казахстана", да и подросло новое поколение прошедших через жернова бессмысленного и бессистемного образования, которые еще легче, чем их предшественники поддаются манипулированию. Но почему именно сейчас?



Возможно, такой имиджевый заказ против репутации Казахстана имеет своих интересантов на Западе. А вот за что – здесь поле предположений широкое. После того, как США фактически объявили холодную войну Китаю, Вашингтон заинтересован в том, чтобы РК перестала выступать спокойным тылом Поднебесной. Еще к Нур-Султану однозначно есть претензии за нахождение в близкой орбите России. После того, как Запад проиграл схватку за Беларусь, он нуждается в механизмах гиперкомпенсации на других участках сферы влияния Москвы. Тот факт, что президент Касым-Жомарт Токаев просит американский персонал "ускориться" в своем уходе из биологической референс-лаборатории в Алматы, коллективный Запад тоже не может воспринять в качестве дружественного шага.



Делать фильм в стиле а-ля Борат против России малопродуктивно, поскольку, во-первых, о ней в мировом пространстве достаточно много разнообразной реальной информации, а во-вторых, действует эхо чемпионата мира по футболу 2018 года, который через сотни тысяч болельщиков и миллиарды зрителей создал Кремлю мощный положительный задел имиджевого капитала. А вот у Казахстана такого запаса прочности в плане страновой репутации нет. PR-удар по Республике Казахстан призван ослабить позиции не только государственного руководства, но и ШОС, ЕАЭС и ОДКБ, поскольку "проседание" в той или иной сфере одного из участников союзов и блоков ведет к понижению коллективного ресурса всех членов объединений.



Очень может быть, что "Борат-2" станет своеобразной информационно-политической разведкой боем в отношении Казахстана. Мол, во всевозможные альтернативные Западу блоки и союзы входят только малоразвитые и замшелые страны, которые не могут и близко рассматриваться в качестве ровни тем государствам, в которых производятся фильмы класса "Борат". Учитывая то обстоятельство, что система образования Казахстана после 2006 года катастрофически деградировала, можно смело утверждать, что на значительный процент собственно казахстанских зрителей фильм с участием Саши Барона Коэна окажет негативное и травмирующее в различных аспектах воздействие.



Любые вызов или угроза – это еще и стресс-тест для управленческих, информационных, идеологических и PR-служб с целью выяснения их работоспособности и эффективности.



Уже сегодня понятно, что "Борат-2" для Казахстана будет сопоставим с применением информационного термоядерного оружия. Поэтому главная интрига даже не в том, что приготовил Саша Коэн на деньги заказчиков, а что ему в состоянии противопоставить Акорда. У казахстанских профильных структур в каком-то смысле даже есть преимущество. Потому что они априори знают о чем и с использованием каких приемов будет "Борат-2", тогда как избранные в качестве мер противодействия приемы и технологии остаются загадкой. Источник - ia-centr.ru

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