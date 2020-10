Всем выйти из кризиса: в США двухпартийная система трещит по швам, - К.Сенин

15:29 05.10.2020 Всем выйти из кризиса: в США двухпартийная система трещит по швам

Демократы и республиканцы увлеклись взаимными нападками, подзабыв о чаяниях простых американцев



Кирилл Сенин



В Соединенных Штатах ближе к финальному отрезку нынешнего избирательного цикла стали все чаще звучать рассуждения о несостоятельности двухпартийной системы. Критики обвиняют обе ведущие политические силы страны - Республиканскую и Демократическую партии - в неспособности эффективно реагировать на социальные и экономические кризисы и игнорировании интересов рядовых избирателей. Показательным в этом плане стали и прошедшие 29 сентября дебаты кандидатов на пост президента - Трамп и Байден потратили полтора часа в основном на взаимные нападки и ругань, а не на изложение программ с конструктивными переменами, необходимыми стране. Подробнее - в материале "Известий".



Страна на двоих



Соединенные Штаты, которые на протяжении десятилетий традиционно именуют себя образцом демократии, не могут пожаловаться на нехватку политических партий, которые объединяют людей с самыми разными взглядами. Свои союзы есть у сторонников легализации марихуаны и "пиратов", выступающих за отмену авторских прав, у добивающихся суверенитета Аляски и Гавайев жителей соответствующих штатов. Несмотря на периоды борьбы с "красной угрозой" и "охоты на ведьм", существует в США и парочка партий коммунистического толка (правда, число их сторонников, мягко говоря, невелико). Есть даже партия с говорящим названием, которое можно перевести как "Чертова арендная плата слишком высока" (Rent is Too Damn High Party), - у нее трое зарегистрированных членов в штате Нью-Йорк.



Проблема, однако, в том, что подавляющее большинство из нескольких десятков политических объединений Америки не представлено не только в конгрессе США, но и в законодательных собраниях отдельных штатов, городов или других населенных пунктов. О президентской должности представители так называемых третьих партий могут только мечтать - с 1996 года ни один кандидат от таких объединений не набирал более 8% голосов избирателей.



Монополия на законодательную и исполнительную власть в стране на протяжении последних полутора веков принадлежит лишь двум крупнейшим общенациональным партиям - Республиканской, которая, говоря максимально упрощенно, объединяет сторонников более консервативных взглядов, и Демократической, в которую входят люди, скорее разделяющие либеральные ценности.



При этом за время существования этих двух политических сил какие-то противоречия в их программах стерлись и стали едва различимы, а другие спорные моменты, наоборот, поляризовались и выросли до таких масштабов, что нахождение приемлемого компромисса по ним сейчас выглядит невозможным. Такая ситуация, по оценке некоторых экспертов, привела к тому, что, по сути, в двухпартийной политической системе США в последние десятилетия назревал кризис. Нынешняя ситуация, когда ни "ослы" (так принято называть демократов), ни "слоны" (республиканцы) не могут сформулировать эффективный подход к решению наиболее злободневных вопросов - к ответу на эпидемию коронавируса, экономический спад, проблему расовой несправедливости и так далее.



"Думаю, это будет очень, очень..."



Показательными в этом плане стали дебаты самых, пожалуй, ныне известных членов Республиканской и Демократической партий - идущего на второй срок президента Дональда Трампа и рассчитывающего победить в борьбе за Белый дом сенатора Джо Байдена. Первый раунд "словесной дуэли" между ними состоялся 29 сентября и, как отмечают обозреватели и медиа, запомнился, пожалуй, прежде всего количеством откровенно некорректных выпадов, личных оскорблений и нарушений регламента участниками дискуссии. Субстантивного содержания в дебатах оказалось так немного, что сооснователь и бывший главный редактор издания Politico Джон Харрис назвал их "эпическим спектаклем, новым дном в президентской политике и рубежом национального позора".



Не слишком содержательный формат участия президента в дебатах можно было предугадать по интервью Трампа, которое он в августе по телефону дал The New York Times. В своей публикации по итогам 40-минутной беседы газета особо отмечает, что глава государства "назубок выдал перечень тех вещей, которые он сделал и продолжит делать: среди них увеличение военных расходов, сокращение налогов, устранение регуляторных барьеров, укрепление границ и назначение консервативных судей".



Для того чтобы описать дальнейшие планы Трампа в Белом доме, издание явно целенаправленно дало его высказывание, откровенно не содержащее какой-то конкретики, в прямой речи: "Но, я думаю, я думаю, что это будет, думаю, это будет очень, очень... У нас будет очень твердый... мы продолжим то, что мы делаем, укрепим то, что мы уже сделали, да к тому же у нас есть и другие планы, которые мы хотим воплотить". Некая предвзятость либеральной NYT тут слишком очевидна, но все равно волей-неволей вспоминается другой "мастер" ораторского искусства - киевский мэр-боксер Виталий Кличко.



Отсутствие у президента США четкого плана действий на стыке сразу нескольких кризисов или как минимум отсутствие желания поделиться таким планом с миллионами американцев - штука весьма показательная. Байден, собственно, тоже в ходе дебатов довольно много сил потратил на личные выпады против оппонента. Подобный подход свидетельствует о том, что фактором для сплочения и у демократов, и у республиканцев является скорее не общность перспективных интересов, а коллективное неприятие подходов соперников или отдельных представителей "конкурирующей" партии.



Политическая программа "ослов" выглядит крайне конкретизированной - на контрасте с позицией республиканцев, главный посыл которых - добиться переизбрания Трампа и поддержать его лозунг о возвращении Америке былого величия. Впрочем, и в этой детализации платформы демократов есть существенные минусы - чересчур "точечный" подход к решению той или иной проблемы просто по определению не может прийтись по вкусу всем избирателям.



"Американской политике позарез нужна перестройка"



Как полагает ведущий научный сотрудник аналитического центра New America Ли Дратман, Трамп благодаря собственной гибкости и стремлению во всех грехах винить "радикальных демократов" смог удержать определенное единство рядов республиканцев - партии, "столь серьезно охваченной внутренними разногласиями, что в публичном поле она не выступает практически ни за что - лишь против раздутой угрозы жестокой марксистской революции, которую могут устроить по-боевому настроенная в расовых вопросах Демократическая партия". Статья Дратмана опубликована в журнале Foreign Policy, который, в соответствии с названием, вообще-то специализируется на вопросах внешней политики.



По мнению автора, за всю историю политическое устройство Соединенных Штатов менялось циклически, эти изменения сопровождались демократическими трансформациями и сейчас, вполне вероятно, это должно произойти вновь. Доминирование двух партий Дратман объясняет, в частности, довольно сложной (и, как небезосновательно считают многие американисты, весьма архаичной и противоречивой) избирательной системой.



Дратман, как и многие другие специалисты, считает, что политическое устройство в США могло измениться еще четыре года назад, но этого не произошло. В предыдущем электоральном цикле "демократы должны были сбросить в маргинальность свой радикальный левый фланг ("фракцию Берни Сандерса", а республиканцам "следовало так же поступить со своими крайне правыми", полагает российский публицист Дмитрий Косырев. "Оставшиеся могли бы составить чуть ли не одну партию и жить в мире и согласии, - пишет он. - Вот только что-то пошло не так, избрали не того президента, и обе стороны оказались заложниками крайних скандалистов, доведших дело до грани гражданской войны".



Сейчас признаком возможных изменений является "отсутствие каких-либо существенных аргументов по ключевым вопросам, которые являлись определяющими для партийного противостояния на протяжении истории США: роль правительства, регулирование экономики и роль Соединенных Штатов на мировой арене", считает Дратман. Однако предстоящие в ноябре выборы будут сосредоточены вокруг другого посыла - "почему другая партия уничтожит и демократию, и страну" в целом, полагает он.



"Американской политике позарез нужна перестройка, которая позволила бы отвечать на грозящие ей экономические и климатические кризисы. Вместо этого страна потратит следующие несколько месяцев на еще одну мощную межпартийную схватку из-за Верховного суда (там предстоит назначить и утвердить нового члена ВС после смерти "либеральной иконы" Рут Гинзбург. - Ред.), все большая централизация которого является свидетельством неспособности конгресса разрешать конфликты законодательным путем, а потом - на еще более ожесточенную драку из-за легитимности ноябрьских выборов, - пишет Дратман. - Единственный способ разорвать этот разрушительный для демократии порочный круг - упростить конкуренцию для большего числа партий".



Президента Трампа нередко критиковали за то, что в своих взглядах он совершенно не учитывает подходы многих умеренных республиканцев. В свою очередь, в вину Байдену часто ставят невнимание к приверженцам прогрессивных взглядов. В итоге избиратели обеих партий "разочарованы в кандидатах, которых они в общем-то должны поддерживать", отмечает "Вестник Института государственного управления Бакнелла". По мнению автора публикации, такое недовольство электората - явный симптом "более широкой проблемы, стоящей перед американской политикой, - нынешняя двухпартийная система не отражает столь разные чаяния американских граждан образца 2020 года".



"Демократия в нынешней ситуации нерелевантна"



Впрочем, проблемы политической сферы США могут быть гораздо шире. "Дело гораздо серьезнее, чем кризис двухпартийной системы. Сейчас все виды демократии, во всяком случае западной демократии, находятся в кризисе. Просто на примере Соединенных Штатов это наиболее очевидно", - считает политолог и американист Дмитрий Дробницкий.



Ведь демократия - это "своего рода предохранительный механизм, который позволяет разрешать конфликты или противоречия внутри системы таким образом, с которым все соглашаются", в результате возникает легитимность того или иного выбора, отметил эксперт в беседе с "Известиями". "Сейчас мы видим, что это не работает. Никто не собирается отдавать победу просто потому, что существуют какие-то процедуры", - сказал Дробницкий, говоря о практически гарантированном непризнании победы одного из кандидатов на пост президента США другой стороной. Кризис демократической системы возникает из-за отсутствия "в привычном понимании подчинения меньшинства большинству", говорит политолог. Двухпартийная же система просто быстрее всего дает сбой, полагает он.



Приход к власти Трампа сам по себе стал лучшей проверкой американской демократии и "проверку эту она не проходит", уверен Дробницкий. "Когда одна часть американского общества требует уважения к семье, к жизни нерожденных детей, к традициям, к индустрии и к Богу, а вторая требует немедленно отменить все вышеперечисленное, ни одна демократия не разрешит этот конфликт", - подчеркивает он. Политическая система может быть двух-, трех- или многопартийной (как в случае с коалиционными парламентскими силами в европейских странах), однако от кризиса это не убережет, добавил специалист, особо отмечая, что это всего лишь "проявление гораздо более существенной проблемы, состоящей в том, что демократия в нынешней ситуации нерелевантна". Источник - Известия

