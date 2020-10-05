Еще 4 кыргыз-партии ("Бир Бол", "Ата Мекен", "Республика" и "Замандаш") присоединились к народному восстанию

19:03 05.10.2020

5 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо



В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит митинг партий, которые проиграли на парламентских выборах 4 октября.



К митингующим присоединились еще четыре политорганизации - "Бир Бол", "Ата Мекен", "Республика" и "Замандаш". Они пришли на акцию протеста вместе со своими лидерами.



Участники, напомним, требуют отмены итогов голосования, потому что считают, что выборы прошли с грубыми нарушениями и подкупом избирателей.



Организаторы призывают не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.