АзерАрмия взяла еще 3 джабраильских села

19:50 05.10.2020

Азербайджанская армия освободила от оккупации еще три села Джебраильского района



Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о том, что Азербайджанская Армия освободила села в Джебраильском районе, а также несколько стратегических высот в нескольких направлениях.



БАКУ, 5 окт - Sputnik. Азербайджанская армия освободила от армянской оккупации еще три села Джебраильского района.



Об этом президент Ильхам Алиев написал на своей странице в Twitter в понедельник, 5 октября.



​"Сегодня Азербайджанская Армия освободила села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезре в Джабраильском районе, а также несколько стратегических высот в нескольких направлениях. Успешная операция нашей героической Армии продолжается. Карабах - это Азербайджан!" - написал глава государства.



Вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации около 06:00 27 сентября, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.



Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, arxiv şəkli

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В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.



В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.



Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения с 00:00 28 сентября.



В Баку, Сумгайыте, Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Нафталане, а также в Абшеронском, Джебраильском, Физулинском, Бейлаганском, Агдамском, Тертерском, Гейгельском, Дашкесанском, Гедабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах с 21:00 до 06:00 будет действовать комендантский час. Выходить из дома без спецразрешения и документов, удостоверяющих личность, запрещено.



В ходе контрнаступления Азербайджанская армия освободила в направлении Физули-Джебраила села Гараханбейли, Гервенд, селение Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Ашагы Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар. Кроме того, в направлении Агдере и Муровдага уничтожено несколько постов противника, эти высоты взяты под контроль азербайджанской армии.



Армянские военнослужащие, фото из архива

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Подразделения Вооруженных сил Азербайджана в ходе контрнаступления освободили одну из стратегических высот на Геранбойском направлении фронта - высоту Муров горного хребта Муровдаг. Азербайджанская армия очистила от оккупационных сил Армении также несколько выгодных высот вокруг села Талыш.



Третьего октября ВС Азербайджана освободили стратегически важный населенный пункт – село Мадагиз, которому глава государства в тот же день вернул историческое название Суговушан. Вскоре в этот же день стало известно об освобождении села Талыш Тертерского района, сел Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района и села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.



Четвертого октября азербайджанская армия освободила от армянской оккупации город Джебраил и девять сел района - Кархулу, Шюкюрбейли, Юхары Маралйан, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу, Джафарабад.