Кетсин Жээнбеку! Митинг в Бишкеке перерос в уличное восстание - народ строит баррикады

19:55 05.10.2020

На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих, милиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.



22:40

В Бишкеке по проспекту Чуй и улице Киевской продолжаются стычки между милиционерами и демонстрантами.



Основные события происходят на участке от Абдрахманова до Манаса.



Сотрудники милиции пытаются контролировать ситуацию, перекрывая улицы. Временами толпы оттесняют милиционеров.



Толпы парней в основном находятся на второстепенных улицах.



22:38

Толпа приближается к перекрестку Манаса-Чуй, слышны хлопки свето-шумовых гранат.



Периодически проезжают машины скорой помощи.



Гражданские машины разворачивают на перекрестке Манаса-Киевская.



21:47

На пересечении проспектов Манаса и Чуй в Бишкеке разгуливают молодые люди, которые собирают камни.



Они направляются в сторону площади. Но там находится милицейский кордон.

Машины, которые едут по улице Киевской в восточном направлении, разворачивают от улицы Исанова.



21:45

Милиция начала задерживать митингующих, их ведут к автозаку.



Есть еще один пострадавший сотрудник милиции.



21:40

На участке Токтогула-Тыныстанова разогнали митингующих. Освещение отключено, улицы перекрыты.



21:35

Часть митингующих (около 200 человек) начала возвращаться на площадь. Есть раненые среди сотрудников милиции. Разгон продолжается, они используют свето-шумовые гранаты.



21:30

На площади Ала-Тоо разбили стекла машины патрульной милиции.



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21:27

Появилась информация, что Жанар Акаев ранен в ногу



21:15

На Киевской в районе площади брошен разбитый минивэн. У машины оторван бампер.



21:10

Милиционеры колонной двигаются по улице Киевской в сторону улицы Абдырахманова. Слышны звуки свето-шумовых гранат.

Подробнее: kg.akipress.org/news:1651404/?f=cp



Протестующие забаррикадировали проезд по улице Киевской, куда их с площади оттеснили силовики.



На проезжую часть они прикатили железные контейнеры для мусора. В сторону милиции продолжают лететь камни, сотрудники правопорядка в ответ стреляют из помповых ружей и применяют слезоточивый газ. Митингующие настроены агрессивно.



Минздрав сообщает о пострадавших. По данным ведомства, в клиники города увезли с площади 12 человек. В ведомстве также сообщили о двух пострадавших силовиках. Их с сотрясением мозга доставили в больницу. Ранен в ногу депутат Жанар Акаев.



На акцию протеста вышли представители 11 партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Ынтымагы", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ыйман Нуру".



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В больницы продолжают поступать пострадавшие. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.



По его данным, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии по линии Центра экстренной медицины поступили четыре пострадавших с различными травмами.



В Национальный госпиталь по линии скорой медицинской помощи - 10 человек. В Городскую клиническую больницу № 1 поступили два пострадавших. Характер травм уточняется.



Ранее Минздрав сообщал о двух пострадавших силовиках. Их с сотрясением мозга доставили в больницу.



Ранен в ногу также депутат Жанар Акаев.



На акцию протеста вышли представители 11 партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Ынтымагы", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ыйман Нуру".



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Участники акции протеста закидывают сотрудников милиции камнями.



Толпу оттеснили к бульвару Эркиндик. Милиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Митингующие в ответ закидывают правоохранителей камнями.



видео тут -



https://24.kg/proisshestvija/167685_razgon_mitinga_vbishkeke_sotrudnikov_militsii_zakidyivayut_kamnyami/



5 октября 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА



"Массовые беспорядки" - так классифицируют правоохранительные органы события, произошедшие на площади Ала-Тоо.



Как отметили в ГУВД Бишкека, сегодня на площади собрались сторонники и лидеры политических партий, не прошедших на выборах в Жогорку Кенеш, сделали заявление с требованием отменить результаты выборов и назначить новые.



"Примерно в 20.10 группа агрессивно настроенных сил направилась в сторону здания Жогорку Кенеша и начала массовые беспорядки. Это сопровождалось попыткой проникнуть на территорию здания", - сказали в ведомстве.



Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ГУВД столицы, и начато досудебное производство по статье 264 "Массовые беспорядки" УК КР.



На акцию протеста вышли представители 11 партий: "Ата Мекен", "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан", "Замандаш", "Республика", "Мекенчил", "Мекен Ынтымагы", "Социал-демократы Кыргызстана", "Реформа", "Ордо" и "Ыйман Нуру".