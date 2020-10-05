Иран готов мирить Армению и Азербайджан. Есть план! - "НГ"

20:44 05.10.2020

В Тегеране предлагают план прекращения войны в Карабахе, но предупреждают Баку и Ереван о красной черте

Геннадий Петров



5.10.2020



Иранские военные на всякий случай предупредили все стороны конфликта, что стрельбы по своей территории не потерпят.

Даже непреднамеренная атака территории Ирана азербайджанцами или армянами будет расценена властями Исламской Республики как нарушение своего суверенитета со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил на встрече с журналистами официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде. Ранее появились сообщения о том, что иранская армия усилила свои позиции у азербайджанской границы. В то же время Тегеран готов предложить обеим странам посреднические услуги в деле достижения мира и даже приготовил мирный план.

Иран намерен играть более активную роль в остановке конфликта в Карабахе, но вместе с тем рассчитывает, что оба участника – и Армения, и Азербайджан – не будут втягивать эту страну в боевые действия. Такой вывод можно сделать из пресс-конференции Саида Хатибзаде. Как передает иранское агентство FARS, он сообщил о некоем плане мирного урегулирования, который есть у Ирана. В чем он состоит, не было сказано. По словам Хатибзаде, этот план будет обсуждаться в ходе консультаций с Арменией и Азербайджаном, а также "правительствами региона и нашими соседями". Вместе с тем официальный представитель МИДа обратил внимание на то, что Иран обозначил красную линию, которую не следует переступать воюющим сторонам. Ею является атака иранской территории, пусть даже непреднамеренная.



Ранее с аналогичными заявлениями в адрес воюющих сторон выступили военные. "Мы предупреждаем их, что нельзя стрелять в нашу сторону", – сказал 28 сентября заместитель командующего пограничными войсками Ирана Касем Резаи, после того как иранская территория оказалась под непреднамеренным обстрелом и был ранен один человек.



В связи с войной в Карабахе Исламская Республика не могла не занять особую позицию: положение обязывает. В Азербайджане проживает около 10 млн, подавляющее большинство – этнические азербайджанцы. А в Иране только в трех северных провинциях азербайджанцев, или, как их там называют, туркинов – около 20 млн. Кроме того, в обеих странах большинство населения – мусульмане-шииты. Однако при этом отношения официальных Тегерана и Баку всегда оставались либо нейтрально-прохладными, либо близкими к конфронтации.



Дело в том, что Иран – исламская республика, основной фактор идентичности там – не национальность, а религия. Азербайджан, напротив, с первых дней независимости позиционировался как национальное государство азербайджанцев. Следовать в фарватере внешней политики Тегерана в Баку никогда не хотели. Азербайджан имеет тесные связи с геополитическими соперниками Ирана – Турцией и Израилем, что отчетливо видно, кстати, и в ходе нынешней карабахской войны. Турецкие власти прямо обвиняют Армению в оккупации и агрессии. Азербайджанская армия воюет в Карабахе, в том числе израильским оружием, в частности беспилотниками. Из-за этого Армения отозвала посла из Израиля.



И конечно, в Иране традиционно опасаются, что конфликт в Карабахе вызовет подъем азербайджанского национализма в стране, что со временем может привести к росту сепаратистских настроений. Предпосылки для этого есть. С началом конфликта в Тебризе, центре иранской провинции Восточный Азербайджан, прошли уличные акции протеста против действий Армении. Аналогичные манифестации имели место в ряде других городов. В Тегеране против протестующих азербайджанцев, скандировавших "Карабах – наш", полиция применила слезоточивый газ. Большой резонанс, по крайней мере за пределами страны, вызвало письмо ряда представителей духовенства четырех провинций, где проживают этнические азербайджанцы. В нем говорится, что намерение правительства Азербайджана вернуть под свой контроль Карабах законно и полностью соответствует шариату. Это письмо ряд комментаторов поспешили выдать за позицию верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. Но он по поводу конфликта в Карабахе не высказывался.



Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с "НГ" подчеркнул, что говорить о каких-то сепаратистских настроениях азербайджанцев Ирана сейчас не приходится. "Да, есть определенные политические деятели, которые мыслят категорией "Великого Азербайджана". Но они погоды не делают. При этом национальное самосознание у иранских азербайджанцев, безусловно, существует, и у них есть определенное желание поддержать своих братьев. Это властям Ирана, конечно, приходится учитывать", – говорит эксперт.



Вместе с тем, как напоминает Сажин, последнее время Иран в экономическом плане больше ориентирован на Армению. Отношения двух стран, по его выражению, "очень хорошие".



Самой действенной помощью, которую мог бы оказать Баку Тегеран, если бы захотел, было бы закрытие армяно-иранской границы. Это сразу поставило бы противника Азербайджана в очень сложное положение. Учитывая, что Грузия перекрыла транзит военных грузов через свою территорию для обеих воюющих в Карабахе стран, Армения бы оказалась в блокаде.



Но об этом в Иране и речи не ведут. Хотя посольство страны в Армении молчит, дипмиссия Исламской Республики в Азербайджане выпустила 4 октября обращение к обеим сторонам конфликта с призывом соблюдать международное право. Иран осудил гибель мирных жителей в результате нынешних боевых действий. При этом в заявлении посольства в Азербайджане не конкретизируется, о лицах какой национальности идет речь. Похоже, Иран соболезнует и армянам, и азербайджанцам.