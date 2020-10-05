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Трансгендер Мари Ко стало первым в истории трансгендером, дослужившимся до вице-премьер-министра (в Бельгии)
21:16 05.10.2020

Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером в Бельгии

Женщина-трансгендер впервые стала вице-премьером в Бельгии
Пост заместителя премьер-министра Бельгии впервые получила 57-летняя женщина-трансгендер Петра де Суттер из Фламандской партии "зеленых", ранее депутат Европарламента. Как сообщила газета The Brussels Times, впервые столь высокий пост в стране занимает трансгендер. Кроме того, де Суттер получила пост министра по делам государственных предприятий и государственного управления.

"Я горжусь тем, что в Бельгии и в большинстве стран Евросоюза ваша гендерная идентичность не определяет вас как личность и не является проблемой. Я надеюсь, что мое назначение министром и вице-премьером может спровоцировать дебаты в странах, где этого еще нет", - написала политик в Twitter.

Де Суттер - профессор гинекологии Гентского университета, возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. Сменила пол в 40 лет. Активно выступает за права трансгендеров, делясь собственным опытом.

"Меня приняли на работе, приняли мои партнеры и моя вторая половинка. На самом деле очень немногим людям в моей ситуации повезло. Вот почему мне нужно что-то сделать для тех, кому не хватило этой удачи", - считает она.

Стоит отметить, что де Суттер никогда не скрывала свою транс-идентичность, однако бельгийские СМИ не заостряли на этом внимания. Зато на этот нюанс обратили внимание газеты других стран. Впрочем, и там назначение Де Суттер не вызвало никакого ажиотажа.

1 октября в Бельгии был утвержден новый состав Кабмина во главе с премьер-министром Александром Де Кроо после 653 дней без полноценной правящей коалиции - это новый мировой рекорд. Новое правительство состоит из 15 министров и пяти государственных секретарей. Посты поровну распределены между мужчинами и женщинами, а также включает несколько министров с миграционным прошлым. Впервые в истории Бельгии представительницы прекрасного пола возглавили Министерство обороны и МИД.

Ранее 55-летняя Мари Ко стала первым трансгендерным политиком во Франции, ее избрали мэром Тиллуа-ле-Маршьен в начале 2020-го года.

В мае 2019 года мэром итальянского города впервые избрали трансгендера Джанмарко Негри.

05.10.2020

Источник - столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601921760
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