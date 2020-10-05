Бишкек. Только в одно медучреждение поступило уже 70 раненых, 5 - в реанимацию

21:25 05.10.2020

Больше 70 раненых поступило к нам, пятеро в реанимации - директор БНИЦТиО

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии продолжают доставлять кыргызстанцев, пострадавших в столкновениях между митингующими и милиционерами.



Около 70 человек с ранениями поступили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, сообщил директор учреждения Сабырбек Жумабеков.



"В основном это сотрудники правоохранительных органов, молодые ребята. Есть среди них и очень тяжелые, примерно пять человек находятся в реанимации. Среди гражданских лиц тоже есть пострадавшие", - отметил доктор.

Он пояснил, что один из гражданских пострадал от шумовой гранаты, получив открытый перелом ноги. Также поступают граждане с ранениями от резиновых пуль. Весь персонал больницы в данный момент находится на рабочих местах.



Около 70 человек с ранениями поступило в Бишкекский научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, сообщил директор учреждения Сабырбек Жумабеков

Напомним, на площади Ала-Тоо проходила акция протеста всех оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими.