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Недосвергнутый кыр-през Жээнбеков обещает завтра начать переговоры... Если за ночь не досвергнут
21:27 05.10.2020

Жээнбеков намерен встретиться с лидерами 16 партий

На площади Ала-Тоо проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. Затем начались столкновения между милицией и протестующими.

Президент Сооронбай Жээнбеков завтра, 6 октября, намерен встретиться с лидерами 16 партий, участвовавших в парламентских выборах, сообщает пресс-служба главы КР.

"На встречу будут приглашены лидеры всех 16 партий. Встреча запланирована на 11:00", - говорится в сообщении.
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Напомним, на площади Ала-Тоо проходила акция протеста всех оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими.

По предварительным данным, 7-процентный барьер преодолели четыре партии.

Источник - ru.sputnik.kg
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